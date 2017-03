Matovič: Bolo by od OĽaNO bláznovstvo podporiť Janckulíka pri voľbe župana

SITA |

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič by pochopil iniciatívu KDH v regionálnych voľbách na post žilinského župana podporiť poslanca NR SR za Most-Híd Igora Janckulíka, iba ak by si Janckulík vstúpil do svedomia, ospravedlnil sa za zradu voličov Siete a kolaboráciu so zlom, ktorému už rok oddane drží chrbát.