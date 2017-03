Nová aplikácia ukáže, ako správne užiť lieky

Slovenská lekárnická komora preto prichádza s novým celoslovenským projektom. Pre chorých pripravila počítačovú aplikáciu, ktorá pomôže ľuďom rozpoznať nežiaduce, rizikové interakcie liekov aj potravín. Pôjde o prvý projekt tohto druhu určený nielen odborníkom, ale priamo aj pacientom.

„V praxi sa bežne stretávame, že chorý príde s receptami od viacerých lekárov na lieky, ktoré nemôže brať súčasne. V princípe sa dá odhadom povedať, že nejakých 17 až 20 percent pacientov užíva rizikovú kombináciu,“ hovorí prezident komory Ondrej Sukeľ.

Často pritom ide o bežné lieky na bolesť či o antibiotiká. Sukeľ tvrdí, že sa týmto problémom treba zaoberať, pretože môže viesť k zhoršeniu zdravotného stavu. Stalo sa to napríklad mladej študentke, ktorá sa liečila na štítnu žľazu. „Na škole mala viac stresu, a tak začala užívať multivitamíny, čo je bežná vec, ale zhoršili sa jej výsledky súvisiace s liečbou štítnej žľazy, keďže brala prípravok obsahujúci železo, kalcium, magnézium, čo sú minerály, ktoré výrazne znižujú vstrebávanie hormónov,“ vysvetlil lekárnik. Presne na tomto spôsobe bude počítačová aplikácia pracovať.

Jedným z najbežnejších príkladov sú podľa Sukeľa makrolidové antibiotika (používajú sa najčastejšie), ktoré sa nesmú užívať spoločne s liekmi na znižovanie cholesterolu. „Ak príde chorý s receptom z pohotovosti, musím si to u neho overiť,“ zdôraznil lekárnik. V takom prípade by mal lieky na cholesterol počas užívania antibiotík vysadiť.

Problémy môže spôsobovať aj obyčajná grepová šťava. „Ovplyvňuje metabolizmus mnohých liekov, pretože obsahuje látky, ktoré vplývajú na činnosť pečeňových enzýmov,“ doplnil Sukeľ. Podobný účinok majú aj citrusové plody.

Aplikácia, ktorú pripravili lekárnici, laickou rečou vyhodnotí, pokiaľ je to v poriadku. „Človek si do nej zadá kombináciu liekov a od jednotky to bude v pohode, ale už pri štvorke až po šestku mu už bude signalizovať určité riziká,“ uviedol šéf lekárnikov. Chorých tiež upozorní, že sa netreba stresovať a lieky hneď vysadiť, ale navedie pacienta na odborníka, ktorý mu poradí. V aplikácii bude zoznam lekární aj s adresou, kde takú pomoc hľadať. Sukeľ tvrdí, že v tomto mal byť ústretový práve projekt eHealth, ktorý pripravuje ministerstvo zdravotníctva. Po jeho spustení budú mať lekári aj lekárnici prehľad o tom, čím sa pacient lieči. Tento projekt sa však stále odkladá.

Počítačová aplikácia sa bude dať stiahnuť aj do mobilu a bude dostupná bezplatne. Pacienti takúto možnosť vítajú. Prezident pacientskej organizácie Zväzu diabetikov Slovenska Jozef Borovka si myslí, že je to dobrý nápad. „Mnohí pacienti majú za hrsť liekov, a určite sa niektoré navzájom bijú. Jeden lekár predpíše jeden liek, ďalší druhý, tretí, štvrtý, tak je z toho guľáš,“ myslí si Borovka.

Diabetici berú lieky na neuropatiu, na oči, vysoký tlak, rôzne kardiolieky, na cievy, cukrovkárske tabletky, inzulíny. „Sú aj také prípady, keď diabetik dostal liek, po ktorom ho bolel žalúdok alebo sa mu hlava točila Vo väčšine potom idú k lekárom, aby im to zmenili. Celkovo diabetika nastaviť na správnu liečbu trvá vždy dlhšie, niekedy je to aj pol roka,“ vysvetlil Borovka.

Slovenská lekárnická komora tiež pripraví sériu vzdelávacích podujatí ukončených certifikátom, na ktorých sa zapojení lekárnici vyškolia v najnovších poznatkoch o liekových interakciách. Zároveň komora sprístupní aplikáciu študentom a pedagógom Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského na vedecké a pedagogické účely. Úplné spustenie plánujú na koniec apríla, začiatok mája.