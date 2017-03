Protest opäť zastaví dopravu cez Kysuce

Na Kysuciach zbierajú za urýchlené dokončenie diaľnice D3 od Žiliny po hranicu s Poľskom podpisy v petícii, zatiaľ len jej elektronická forma má vyše 4 200 podporo­vateľov. V petičnom výbore sú Združenie podnikateľov Kysúc, Združenie zamestnancov Schaeffler Kysuce a päť zástupcov primátorov a starostov kysuckých miest a obcí.

Denne prejde cez Kysuce až 25-tisíc vozidiel, ide o druhý najfrekventovanejší úsek po Strečne. Po spustení diaľnice pri poľskej hranici (má byť koncom tohto roku) sa očakáva nárast až na 30-tisíc. Súčasná cesta kapacite nestačí, pravidelne sa tvoria kolóny. Ľudia nestíhajú do práce, deti do škôl, chorí majú problém dopraviť sa k lekárovi. Problematické sú aj dodávky medzi veľkými závodmi. Cestu napríklad využívajú aj spolupracujúce závody kórejských automobiliek pri Žiline a Ostrave. Vybudovaním diaľnice by sa presunula tranzitná doprava zo súčasnej cesty práve tam.

„Nevieme pochopiť, prečo sa zrazu o päť rokov harmonogram výstavby diaľnice posunie. A pritom frekvencia áut, nákladné autá, tranzitná doprava, počet obyvateľov, všetky odborné argumenty hovoria o tom, že táto diaľnica by mala mať prioritu,“ hovorí primátor Krásna nad Kysucou a predseda Združenia miest a obcí Kysúc Jozef Grapa.

Petičný výbor okrem zbierania podpisov pripravuje už druhú zo série protestných blokád – v utorok na priechode pre chodcov pri Kysuckom Lieskovci. Dopravu prerušia o 13. hodine, protest označili za „Sviečkovú manifestáciu za zosnulých na cestách pri nehodách“. Uvádzajú, že za roky 2015–2016 sa stalo na ceste medzi Žilinou a Čadcou 182 dopravných nehôd, pri ktorých bolo usmrtených 13 osôb, 22 bolo ťažko zranených a 66 ľahko.

Prvá protestná blokáda bola pred mesiacom na priechode cez frekventovanú cestu pri Povine. Zúčastnilo sa na nej asi tristo ľudí, ktorí prerušili dopravu medzi Žilinou a Čadcou približne na 15 minút a okamžite sa v úseku vytvorili niekoľkokilometrové kolóny v oboch smeroch, ktoré sa potom rozpúšťali dve hodiny.

Zo 60-kilometrovej diaľnice D3 je v prevádzke zatiaľ len 8,6 kilometra dlhý úsek pri Žiline z Hričovského Podhradia do Strážova a vyše 4-kilometrový úsek v polovičnom profile z Oščadnice do Čadce vrátane tunela Horelica. Ďalšie tri úseky sú rozostavané – medzi Strážovom a Brodnom, pri hranici s Poľskom, tento rok sa začala výstavba úseku medzi Čadcou a Svrčinovcom.

Ministerstvo teraz hľadá prostriedky na to, aby mohlo začať stavať diaľnicu aj v okolí Kysuckého Nového Mesta a Oščadnice. „Keďže finančné prostriedky z prostriedkov EÚ v tomto programovom období sú už prakticky minuté (alokované na iné prioritné stavby), ministerstvo dopravy spolu s ministerstvom financií pripravuje rokovania s opozíciou o otvorení dlhovej brzdy tak, aby si štát mohol výhodne požičať peniaze a použiť ich na urýchlenie výstavby ciest,“ povedala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.