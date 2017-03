Smeti zdvihli ceny lacných potravín

Pavol Konštiak, prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu, potvrdil, že už koncom minulého roka sa začali ceny mierne dvíhať. Najvýraznejšie sa to prejaví pri lacných produktoch v skle ako minerálky, kompóty či detské výživy. Poplatky za recykláciu skla sa totiž zvýšili viac ako päťnásobne. „Vypočítali sme, že pri trojeurovom víne sa cena zvýši o 1,5 percenta,“ konkretizuje Konštiak.

Podľa Konštiaka rast cien bude ešte pokračovať, nebude však zásadný. A neudeje sa naraz. Dôvodom sú dobiehajúce zmluvy medzi obchodníkmi a výrobcami. „Máme zmluvy, kde zvyšovanie cien je možné po troch či šiestich mesiacoch, čo znamená, že dobiehajú a zmena sa u každého výrobcu či obchodnej siete prejaví inokedy,“ vysvetlil šéf zväzu a dodal, že predajcovia maržu nedvíhajú. Pri väčšine výrobkov ide o zvýšenie do jedného percenta, čo je podľa Konštiaka pre spotrebiteľa zanedbateľné. „Nie však pre výrobcu, ktorý produkuje veľký objem,“ doplnil. V priebehu tohto roka sa očakáva zdraženie v sektore nápojov v skle a konzervárenskom priemysle.

Novela zákona o odpadoch, ktorá platí od júla 2016, preniesla zodpovednosť za zber a recykláciu separovaného odpadu na výrobcov. Tí sa združili a na túto činnosť si založili firmy, tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Spoločnosti smeti po obciach zbierajú, dotrieďujú a recyklujú. Financovať by ich mali výrobcovia, ktorí uvádzajú na trh výrobky balené v papierových, plastových, sklenených či kovových obaloch alebo neobalové výrobky z materiálov, ako sú časopisy, plastový nábytok či okenné sklo.

Ceny už dvíhali vinári. „Priame náklady stúpli o päť centov na fľašu. Ďalšie nepriame náklady predstavujú v závislosti od podniku zhruba jeden cent na fľašu. To sú náklady u výrobcov, takže k tomu si treba pripočítať maržu obchodu a DPH,“ konštatovala Jaroslava Kaňuchová Pátková, riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska. Podľa nej je veľmi pravdepodobné, že vinári pristúpia aj k ďalšiemu navýšeniu cien.

„Náklady našej spoločnosti v súvislosti s likvidáciou odpadu stúpli o 6 000 eur ročne. Cenu výrobkov sme preto museli navýšiť v priemere o päť percent,“ uviedol Marcel Dian, PR manažér firmy Bricol. Tá sa zaoberá dovozom a predajom obalového skla na víno, pivo, alko či nealko nápoje.

Spoločnosť Hamé, ktorá vyrába trvanlivé a chladené potraviny, ešte nezdražovala. Pomaly sa na to chystá. „Naše náklady sa zvýšili rádovo o niekoľko percent, líši sa to vždy podľa druhu výrobku a obalu,“ objasnil Petr Kopáček, hovorca Hamé. Časť útratov sa snažia pokryť zvýšenou efektivitou výroby. „Keďže nám výrazne rastú aj ďalšie výdavky, ako ceny surovín alebo energií, budeme pre udržanie schopnosti konkurencie zrejme nútení čiastočne upraviť ceny našich výrobkov pre odberateľov,“ avizuje Kopáček. Podľa neho však nepôjde o prudký nárast. „My ako dodávateľ nemôžeme ovplyvniť predajné ceny našich produktov, za ktoré spotrebitelia nakupujú. To je plne v rukách predajcov,“ poznamenal.

Zvýšené recyklačné poplatky pre výrobcov v rámci OZV NATUR-PACK obal zvýšenie sklo 4-násobne papier 12-násobne plast 5-násobne Premietnutie navýšenia do spotrebiteľskej ceny výrobok zvýšenie PET fľaša (0,5 l) 0,2 centa PET fľaša (1,5 l) 0,3 centa sklenená fľaša (0,75 l) 4 centy Ide o poplatky v rámci Organizácie zodpovedných výrobcov (OZV) NATUR-PACK. Každá OZV si tvorí ceny individuálne podľa svojich nákladov na úrovni samospráv. Zdroj: Michal Sebíň, riaditeľ NATUR-PACK

Výrobca sladkostí Nestlé zostáva na pôvodných cenách. „Snažíme sa šetriť inde, napríklad postupne znižujeme spotrebu vody a energie v našich výrobných závodoch, čo popri ochrane životného prostredia prináša aj finančné úspory,“ konkretizoval jeho hovorca Róbert Kičina.

Zdražovať nebude ani spoločnosť Henkel, výrobca kozmetiky, pracích prostriedkov či lepidiel. Tej sa podľa hovorkyne Zuzany Ozanovej zvýšili výdavky spojené so zmenou systému nakladania s odpadmi o 400 percent. „Zmena priamo neovplyvňuje cenu výrobku, preto nedošlo k zmene cien našich výrobkov,“ podčiarkla Ozanová.

Ministerstvo životného prostredia, ktoré zaviedlo nový systém v zbere odpadu, o stúpajúcich nákladoch pre podnikateľov vie. „O koľko, však určuje aj dohoda medzi podnikateľmi a organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou uzatvorili zmluvu a dojednali podmienky,“ pripomenul hovorca rezortu Tomáš Ferenčák. Podotkol, že organizácie si samy stanovujú výšku poplatkov za svoje služby. „Ministerstvo do ich cenotvorby nezasahuje. Je len na výrobcovi, ktorú z nich si aj s prihliadnutím na svoje finančné možnosti zvolí,“ dodal Ferenčák.

Podnikateľ sa musí finančne postarať o výrobok v čase, keď sa stane odpadom. Predtým sa o odpad starali obce. Ešte pred účinnosťou zákona rezort avizoval, že celkové náklady, ktoré budú musieť výrobcovia znášať, sa ročne vyšplhajú až na 31,5 milióna eur. Skôr ako vstúpila do platnosti novela zákona, výrobcovia platili ročne zhruba päť miliónov, čiže zhruba šesťkrát menej.

„Účelom organizácií zodpovednosti nie je dosahovanie zisku, ale pokrytie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu,“ zdôraznila Silvia Nosálová, hovorkyňa firmy ENVI – PAK, ktorá zabezpečuje zber a zhodnocovanie triedeného odpadu. Vysvetlila, že tieto firmy pokrývajú všetky útraty spojené s odpadom. „Patria sem výdavky na infraštruktúru – nákup zberných nádob, vriec, ich údržba, náklady na zvoz, zberovú techniku a jej údržbu, náklady na dotrieďovanie, váženie, logistiku, evidenciu, náklady na lisovanie, balenie, skladovanie, manipuláciu a expedíciu,“ vymenovala Nosálová. Peniaze využívajú aj na propagačné a vzdelávacie aktivity pre obyvateľov. „Predmetom tohto vzdelávania je spôsob predchádzania vzniku odpadu, ako aj spôsob nakladania s odpadom, čiže do akého kontajnera sa má aký odpad triediť,“ priblížila hovorkyňa.

Claudia Gettlerová, konateľka eseročky RECobal, ďalšej z organizácií zodpovednosti výrobcov, hovorí, že oproti minulosti registrujú päť- až sedemnásobný nárast recyklačných poplatkov pre výrobcov za jednotlivé komodity. „Zároveň je však potrebné povedať, že v minulosti Slovensko patrilo ku krajinám s najnižšími recyklačnými poplatkami v Európe, čo sa však nepremietlo do spotrebiteľských cien,“ poukázala Gettlerová. I keď na strane výrobcov dochádza k zvýšeným výdavkom, nejde podľa konateľky o taký rast, ktorý by mal dramaticky zvýšiť ceny tovarov. Zároveň dodala, že by malo byť v záujme výrobcov, aby spotrebitelia zodpovedne nakladali s ich produktmi po skončení ich životnosti.