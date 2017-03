Dve klientky Čistého dňa podali trestné oznámenie

Zastupuje ich advokát Daniel Lipšic. Jedna z nich je Simona, ktorá sa stala známa komunikáciou s predsedom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom. Druhá je 17-ročná Tamara, ktorá je na úteku a do zariadenia sa nechce vrátiť.

Ako povedal dnes Lipšic novinárom, podanie sa bude týkať viacerých trestných činov. „Trestné oznámenie sa bude týkať potenciálneho spáchania trestného činu ohrozovania osobnej slobody, vydierania, šírenia toxikománie a návodu na krivú výpoveď. Do zápisnice budú vymedzené skutky, ktoré sa udiali v posledných dňoch a mesiacoch, a budú označení konkrétni ľudia, ktorí sa toho mohli dopustiť. To je vedenie Čistého dňa. Týka sa to Petra Tománka a Zuzany Tománkovej,“ povedal Lipšic s tým, že ako advokát vie, že rôznych svedkov sa týka návod na krivú výpoveď alebo zobratie späť svojho tvrdenia, inak budú na nich dávané trestné oznámenia. „Čo je inak trestný čin vydierania,“ konštatoval.

Lipšic: Poznám príbeh v zariadení Čistý deň

Lipšic sa k obom dievčatám dostal tak, že mu ráno mi zavolal známy, podľa ktorého chceli mladé ženy vypovedať o potenciálnom páchaní trestnej činnosti. Lipšic vedel, že jedna z nich je bývalá a jedna súčasná klientka zariadenia. „Keďže zastupujem vo veci Čistého dňa maloletú Natáliu ako poškodenú pri trestnom čine sexuálneho zneužívaniam, súhlasil som, že ich budem zastupovať pri podaní trestného oznámenia na generálnej prokuratúre, pretože tú kauzu poznám. Poznám príbeh pomerne rozsiahlej manipulácie maloletej v zariadení Čistý deň. Poznám to z výpovedí a svedectiev z trestného spisu,“ uviedol.

Z príbehov, ktoré Lipšic pozná ako advokát, vie, ako maloletí klienti Čistého dňa, ale aj ich rodičia, boli pod rôznymi zámienkami v minulosti manipulovaní. „Neprekvapuje ma preto, že to pokračuje ďalej. Pre mňa je smutné, že na čisto politické účely sa ťažké životné príbehy brutálne zneužívajú. Ľudia, ktorí sú tam, by nemali byť vystavení verejnému tlaku, šikanovaniu, brutálnej manipulácii. Zneužívanie maloletých na vytĺkanie politických bodov považujem za veľmi poľutovaniahodné,“ vyhlásil. Lipšic argumentoval aj tým, že inak vypovedá aj Natália teraz, keď už nie je pod vplyvom Čistého dňa. „Viem si predstaviť, pod akým tlakom Tománkovcov boli,“ povedal.

„Konečne sa novinári dozvedia pravdu“

Lipšic vie, že jedna zo žien nie je plnoletá. „Predpokladám, že tam je nariadené výchovné opatrenie. Pre mňa je kľúčové, že je to potenciálna poškodená spáchanými trestnými činmi. Pre mňa je kľúčová trestnoprávna rovina. Nemám vedomosť v akej situácii sa nachádza,“ povedal na otázku, či vie, že jedna z dvojice je na úteku. „Predpokladám, že Čistý deň vie, aká je situácia, a vie, ktorých klientov majú pod dohľadom a ktorých nemajú pod dohľadom. Moja povinnosť ako advokáta je chrániť svojich klientov a teraz sú obe poškodené,“ dodal s tým, že obe na prokuratúre budú oznamovateľkami a zároveň poškodenými.

Simona, ktorá komunikovala na sociálnej sieti s politikom Kollárom, novinárom povedala, že konečne sa novinári dozvedia pravdu. Tá nie je taká, ako tvrdila Tománková. „Mám chuť povedať pravdu. Minulý týždeň som to hovorila ja, ale za akých podmienok, je druhá vec. Dá sa to tak povedať, že bol na mňa vyvíjaný nátlak,“ vyhlásila s tým, že Tománkovú brala ako druhú mamu. „Potom mi vrazila dýku do chrbta.

„Ja som jej nedovolila, aby zverejnila takéto veci. Ona prišla za mnou vo večerných hodinách, že súrne niečo potrebujú. Ona ma vrúcne objala a Tománek mal slzy v očiach. Opísali mi to úplne inak,“ dodala. Simona novinárom zdôraznila, že dnes nie je pod vplyvom drog. „Tománková povedala, že Smer a SaS použili Čistý deň ako koberček. Toto spravila ona so mnou, ja som ten koberček. Spravila to sama pre seba. To už nie je o Čistom dni. Čistý deň vyhral. Toto je jej osobná záležitosť, ktorú si rieši cezo mňa,“ myslí si Simona.

Obrovský tlak

Sedemnásťročná Tamara je aj dnes klientkou Čistého dňa. Novinárom povedala, že pred rokom podala trestné oznámenie za zanedbanie starostlivosti. „Bola som zamknutá tri dni v izbe. Keď som mala vypovedať, riaditeľ ma prosil, aby som povedala, že som si to celé vymyslela. Prosili aj moju matku. Hovorili, že ma môžu obviniť za krivú výpoveď. Nemala som to ako dokázať, keďže celá komunita povedala, že sa nič také nestalo,“ uviedla.

Dnes prišla podporiť Simonu. „Keď som videla, čo sa robí so Simou, ju to zničilo. Vyvíjali na ňu nátlak. Išla som sem len kvôli nej, lebo si to nezaslúži. To si vymyslela len Tománková zo zákernosti, aby niečo niekomu vrátila,“ povedala Tamara s tým, že nemá rada ľudí v komunite, pretože všetci klamali.

Tamara priznala, že je na úteku. „Nikto nevie, kde som. Ja som ušla, lebo Simona trpí za nič. Chcela som jej pomôcť,“ uviedla. Do zariadenia sa vrátiť nechce. „Radšej budem ďalej na úteku. Písala som riaditeľovi, aby sme riešili prestup do iného zariadenia. Povedal mi, že mám s tým počkať,“ zdôraznila. Podľa nej sociálna kurátorka, ktorá ju má na starosť, je nová a mladá a ešte nič nevie.

Predseda strany Sme rodina Boris Kollár v stredu priznal, že on je tým nemenovaným politikom, ktorého zakladateľka resocializačného centra Čistý deň Zuzana Tománková minulý týždeň obvinila z nevhodnej facebookovej komunikácie s maloletou chovankyňou, ako aj zo zatajenia informácií o nej polícii, keď bola nezvestná. Kollár podľa vlastných slov s dievčinou od mája 2014 sporadicky komunikoval, no Tománková klamala vo viacerých bodoch vrátane obsahu tejto komunikácie. Zdôraznil, že nevedel, že je dievča neplnoleté, pričom jeho vek sa dozvedel až v októbri minulého roku.