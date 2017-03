Vrcholí príprava vojakov, ktorí pôjdu do Lotyšska

Ich vyslanie už odsúhlasil aj parlament. Slovensko vyslanie do pobaltských krajín prisľúbilo vlani v júli na summite NATO vo Varšave v rámci opatrení na posilnenie kolektívnej obrany NATO na východnej hranici. Táto skupina bude niesť meno Štefánik, tvoriť ju bude 152 členov, z toho šesť žien.

Skupinu tvoria príslušníci levického práporu, väčšinou z prvej mechanizovanej roty, doplnení budú ďalšími vojakmi hlavne z topoľčianskej mechanizovanej brigády, ako aj príslušníci čaty opráv a prepravy z martinského opravárenského práporu a hlohovského práporu logistiky. Uvádza sa na internetovej stránke Ozbrojených síl SR.

Svoje príspevky v rámci Visegrádska štvorka (V4) súčasne s nami deklarovali aj Česká republika, Maďarsko a Poľsko. Krajiny V4 budú pôsobiť v štvrťročných cykloch postupne počas celého tohto roka. Už teraz v Litve pôsobia vojaci z Česka. Maďarskí vojaci prídu do Pobaltia v treťom a Poliaci v štvrtom štvrťroku tohto roka. V4 vrátane slovenského príspevku bude pôsobiť v rámci tzv. assurance measures, teda aktivity na ubezpečenie spojencov, a nie v rámci enhanced forward presence, čiže predsunutej prítomnosti vojsk NATO na obranu východnej hranice, povedal riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI) Jaroslav Naď

. Týmto príspevkom má V4 cieľ deklarovať súdržnosť so spojencami, ale zároveň je to signál, že to nie je namierené proti Rusku. Z pohľadu Slovenska ide zároveň o kompromis v rámci vládnej koalície, kde vyslanie na cvičenie je priechodnejšie a zároveň do NATO deklarujeme, že niečo posielame. Naď každé medzinárodné cvičenie Ozbrojených síl SR hodnotí pozitívne, ale spojenci v aliancii by od nás podľa neho očakávali aktívnejší postoj. Ide o obranu východnej hranice NATO, teda aj o obranu SR, pripomenul.