Gašpar: Policajti nezverejnili celý zásah proti vodičke, aby nemarili vyšetrovanie

Ako po zasadnutí povedal pre médiá Gašpar, polícia pôvodne nezverejnila celé video, aby nemarila vyšetrovanie postupu policajtov, ktoré sa začalo ihneď po incidente. Policajti totiž v auguste zverejnili video, pri ktorom prenasledujú a následne za pomoci streľby zastavujú auto, v ktorom sa vezú štyri dievčatá. Vo videu, ktoré sa v médiách objavilo v marci, vodičku, ktorá vystúpila z auta, dokopú. Podľa policajného prezidenta však bola táto časť videa súčasťou vyšetrovacieho spi­su.

„Ide o policajtov, ktorí doteraz nemali problém s porušením pravidiel,“ povedal Gašpar s tým, že policajti pôvodne prenasledovali vozidlo, ktorého vodič nezastavil a zaútočil autom na policajta. „Policajti netušili, kto je vo vozidle, či to nie sú páchatelia nejakej závažnej trestnej činnosti,“ uviedol s tým, že po zastavení auta urobili zlé rozhodnutie a nesú za to trestnoprávnu a v dohľadnom čase aj pracovnoprávnu zodpovednosť. Zároveň pripomenul, že poškodená takisto čelí obvineniam, konkrétne z útoku na verejného činiteľa a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. „V tomto prípade metanfetamínu,“ dodal.Vyšetrovateľ Inšpekcie Ministerstva vnútra SR obvinil vo februári v prípade dokopaného dievčaťa troch policajtov z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa formou spolupáchateľstva. Podľa rezortu vnútra im hrozí väzenie na štyri až 10 rokov.

Polícia v auguste minulého roka zverejnila video, na ktorom policajná hliadka v okolí Trnavy prenasleduje auto. Neskôr sa zistilo, že v ňom sedeli štyri dievčatá, pričom 21-ročná vodička nemala vodičský preukaz. Auto pred policajtmi unikalo, pričom sa ho neúspešne pokúšali zastaviť a následne na jeho zastavenie použili zbrane, pričom vodičku postrelili do hrude a ucha. Neskôr sa do médii dostala dlhšia verzia videa, na ktorom do dievčaťa po tom, čo vystúpila z auta a skončila postrelená na zemi, kopali. Podľa stanoviska Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave sú traja policajti momentálne umiestnení na pozíciach, v ktorých neprichádzajú do kontaktu s občanmi.