Študenti majú prvú časť maturity za sebou

Poobede na nich čakali ešte slohové práce. Na úspech pri maturitnej skúške musia získať za test viac ako 33 percent a viac ako 25 percent za slohovú prácu, na ktorú mali 150 minút. Mohli si zvoliť zo štyroch žánrov: diskusný príspevok, úvaha, slávnostný príhovor alebo rozprávanie.

„Vybrané témy sú veľmi dobré, myslím si, že si žiak má z čoho vybrať. Aj výborný, aj slabý. Osobne mám po prvý raz problém vybrať toptému, pretože sú všetky štyri rovnocenné. Obľúbené útvary sú rozprávanie a úvaha. Ale aj ostatné dve sú vynikajúce pre študenta, ktorý vníma súčasnú dobu a spoločnosť,“ hovorí predseda Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny Ján Papuga.

Na Strednej odbornej škole stavebnej a geodetickej v bratislavskom Ružinove v utorok maturovalo 61 študentov. Aj oni mali na vyplnenie testu sto minút. Lukáš skončil skôr a z triedy vyšiel ako prvý. „Nebolo to veľmi ťažké, celkom sa to dalo,“ informuje o svojich pocitoch zvedavé učiteľky na chodbe. „Vôbec som sa nepripravoval, len čo sme robili v škole, ale určite prejdem.“ Najväčšie problémy mu robilo určovanie jazykových štýlov a slohových postupov z textov. Naopak, gramatické otázky so slovnými a vetnými druhmi boli pre neho z tých jednoduchších.

Test zo slovenského jazyka a literatúry mal preveriť vedomosti, ale aj jazykové zručnosti pomocou úloh zapojených v kontexte. Študenti museli čítať rôzne typy textov a ďalej s nimi pracovať. Dramatické, publicistické alebo vedecko-populárne texty rôznej dĺžky vyžadovali sústredenie, správne pochopenie, štýlové zaradenie, ale aj vedomosti z histórie slovenskej literatúry a gramatické rozbory.

Niektorí mali problém s identifikáciou úvodu, obratu, zápletky v texte, iní s presnejším zaradením Miroslava Válka do slovenskej literatúry. Dosť ťažké sa tiež zdalo priradiť mená k postavám v Kukučínovej poviedke Keď báčik z Chochoľova umrie.

„Ja si to nemôžem čítať alebo opravovať, lebo by to zle dopadlo. Preto som skončil tak skoro,“ vysvetlil Frederik. „Dve otázky textu s grafom boli ľahšie. Žiadna vyslovene zákerná otázka tam podľa mňa nebola. Robil som si testy z minulého roku, a menej ako 45 percent som nikdy nemal.“ Podobne ako mnohí jeho spolužiaci aj Frederik by najradšej písal ako slohovú prácu rozprávanie alebo úvahu.

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Šuranoch František Tamašovič považuje tri témy za zvládnuteľné. „Samozrejme, najväčším problémom býva pre žiakov úvaha. Pretože ide o konkrétneho autora a knihu, a to už tradične býva problém pre tých, ktorí nečítajú,“ konštatuje. Osobne by si vybral diskusný príspevok. „Učitelia sú naučení diskutovať, takže tá jednotka by mi asi sedela," smeje sa riaditeľ.

Podľa riaditeľky Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici Ivety Šanderovej prebehlo testovanie aj písanie slohových prác bez problémov. „Žiaci nemali námietky ani voči dopoludňajším testom,“ hovorí. Priznáva, že aj ona by si vybrala na písanie úvahu. „Tá mi je taká najsympatickejšia,“ dodala.

Maturitné otázky a slohové práce Témy slohovej práce 1. Zmeny v spoločnosti sú rýchlejšie než naša schopnosť adaptovať sa na ne. (diskusný príspevok)

2. „Načo je knižka,“ pomyslela si Alica, „keď nemá ani obrázky…?“ – Lewis Carroll, Alica v krajine zázrakov (úvaha)

3. Začiatok či koniec? (slávnostný príhovor pri príležitosti ukončenia stredoškolského štúdia)

4. Vtedy som si uvedomil/uvedomila, že na to mám. (rozprávanie) Vybrané otázky z testu: Ktoré slovo obsahuje neslabičnú predponu? A. všeobecne B. prežíva C. spoznala D. známy

V ktorej možnosti sa nachádza združené pomenovanie? A. vlastný byt B. finančný plán C. cielené sporenie D. najrýchlejšie riešenie

V ktorej možnosti sú uvedené slová s rovnakým počtom slabík? A. plánovanie – poisťovní B. životných – situáciách C. inšpiráciu – financie D. hypotéky – riešenie

Ku ktorému z nasledujúcich slov existuje homonymum? A. strach B. je C. poštár D. ty Poznámka: Správne odpovede sú zakrúžkované

Slovenčinár Papuga je spokojný i so spoluprácou s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania pri príprave písomných prác. „Problémom v písomných maturitných slohoch zostávajú kritériá na ich hodnotenie – nezohľadňujú požiadavky trendov súčasnej komunikácie – a to, že stále je veľká miera subjektivity v ich hodnotení. Dá sa jej však zabrániť?“ dodáva.

Na maturitné skúšky sa tento rok prihlásilo 40 730 študentov zo 702 stredných škôl so slovenským, maďarským a ukrajinským vyučovacím jazykom. Na maturitu zo slovenského jazyka a literatúry sa prihlásilo 37 612 študentov. Vyše troch štvrtín všetkých maturantov bude záverečné skúšky skladať aj z angličtiny. Písomná časť maturity z cudzích jazykov bude v stredu. Vo štvrtok nasleduje matematika a v piatok maďarský a ukrajinský jazyk a literatúra. Výsledky riadneho termínu externej časti maturitnej skúšky budú známe už 3. mája.