Fico: Máme definitívny návrh na zrušenie Mečiarových amnestií

Koalícia navrhuje novelizovať ústavu a rozšíriť kompetencie parlamentu o právo zrušiť trojpätinovou väčšinou amnestie, návrh na zrušenie bude musieť podať 30 poslancov. Zároveň dávajú kompetenciu Ústavnému súdu SR posúdiť do dvoch mesiacov návrh poslancov o zrušení amnestie, ak takéto rozhodnutie parlament prijme. Ústavný súd bude môcť povedať, či je takéto rozhodnutie parlamentu platné alebo nie. O návrhu na zmenu ústavy by mali poslanci rokovať hneď na úvod marcovej schôdze. Dnes ju posúdi vláda.

Potom, ako táto novela nadobudne účinnosť, tak bude môcť parlament rokovať o samotnom ústavnom návrhu zákona, ktorým sa rušia amnestie Vladimíra Mečiara, ako aj milosť prezidenta Michala Kováča. Na brífingu o dohode koalície o tom informoval premiér Robert Fico.

Predseda parlamentu Andrej Danko potvrdil, že bude v parlamente u lídrov opozície hľadať podporu pre takéto riešenie. Podľa neho predložené riešenie je historickým kompromisom. Potešenie nad návrhom vyjadril aj predseda Mosta-Híd Béla Bugár, ktorý zdôraznil, že koaliční partneri mali vôľu a ochotu hľadať riešenie. Predseda strany Most-Híd zároveň informoval, že ak budú Mečiarove amnestie schválené, zrušia sa všetky rozhodnutia, ktoré priamo súviseli s rozhodnutím bývalého premiéra Vladimíra Mečiara podpísať amnestie. Ide najmä o vyšetrovania trestných činov.

Predseda parlamentu Andrej Danko uviedol, že slovenský právny poriadok nemá mimoriadny opravný prostriedok v prípade individuálneho zlyhania prezidenta, systém ako zrušiť amnestie alebo milosť. Týmto koaličným návrhom sa zavádza nový inštitút a zároveň sa ním nepopiera nezávislosť zákonodarnej, súdnej a výkonnej moci, zdôraznil. V konečnom dôsledku bude tento mimoriadny opravný prostriedok preskúmavať ústavný súd, dodal.

Danko na tlačovej besede apeloval na všetkých, ktorí ponúkajú len čiastkové riešenia, aby podporili predložený návrh. Budeme potrebovať pomoc tak opozície, ako aj prezidentskej kancelárie, dodal. Premiér Fico zároveň vysvetlil, že keď ústavný súd odobrí rozhodnutie o zrušení amnestie, zrušia sa všetky rozhodnutia prijaté na jej základe. Orgány činné v trestnom konaní budú mať potom zelenú a ako ďaleko sa dostanú, to nie je moja kompetencia, dodal.

Ak toto riešenie získa podporu 90 poslancov v parlamente, malo by byť možné došetriť prípad zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny z 31. augusta 1995. Otázka Mečiarových amnestií a ich zrušenie je téma, ktorú politici opakovane otvárajú. Téma opäť začala rezonovať po smrti prezidenta Michala Kováča. Spolupracovník exprezidenta Kováča Pavol Demeš vtedy vyhlásil, že zrušiť nemorálne amnestie Vladimíra Mečiara by sa malo stať štátnou prioritou. „Slovensko by malo vykopať zo zeme sud s jedom, čo otravuje takmer 20 rokov našu zem,“ vyhlásil minulý rok v októbri Demeš. Za zrušenie Mečiarových amnestií prijatím ústavného zákona sa vyslovilo vo februárovom prieskume agentúry Focus 63 percent respondentov.

„Došlo medzi nami k dohode, ktorá umožňuje schváliť na rokovaní vlády novelizáciu ústavy a príslušné rozhodnutie, ktoré bude viesť k zrušeniu,“ povedal ešte v pondelok Fico. Možno už v prvý týždeň zasadnutia parlamentu budú Mečiarove amnestie zrušené, uviedol premiér s tým, že okrem Mečiarových amnestií musia byť zrušené aj milosti bývalého prezidenta Michala Kováča.

Cieľom zmeny je podľa Fica to, aby sa do budúcnosti predišlo podobnej situácii, aká nastala v 90. rokoch, kedy boli Mečiarove amnestie vydané. Podľa premiéra doteraz neexistoval opravný mechanizmus, ktorým by bolo možné podobné rozhodnutie prezidenta zrušiť.