Lajčák je presvedčený, že pri predsedníctve nikto vedome nepochybil

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí odmieta obvinenia bývalého zamestnanca rezortu Juraja Zelinku.

Zelinka uverejnil v nedeľu blog, v ktorom vyjadril svoje pochybnosti nad verejnými obstarávaniami a prieskumami trhu, ktoré sa na ministerstve v sú­vislosti s predsedníctvom robili. Lajčák dnes pre médiá povedal, že v prípade videí, o ktorých Zelinka píše, nebolo žiadne verejné obstarávanie, pretože to nebolo nutné. Pripomenul, že na ministerstve už pôsobí Najvyšší kontrolný úrad, Protimonopolný úrad aj Úrad pre verejné obstarávanie.

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák počas prednášky v Rektorskej sieni Univerzity Komenského na tému 'Nevyhnutnosť Európy'. Autor: SITA, Marko Erd

„Žiadne verejné obstarávanie neprebehlo, pretože vzhľadom na objem zákazky to nebolo nutné a nebol nutný ani prieskum trhu. My sme zo zákona mali nárok osloviť priamo jedného dodávateľa, čo sme aj urobili. Záleží nám na tom, aby sme uvážlivo narábali s verejnými prostriedkami, preto sme my sami z vlastnej iniciatívy urobili dve overovania. Zákon umožňuje priamo dať zákazku, my sme si to sprísnili,“ vysvetlil minister.

Ako Lajčák dodal, záleží mu na tom, aby neboli žiadne otázniky nad transparentnosťou predsedníctva a nakladania s verejnými prostriedkami, a preto inicioval kontrolu. „Dnes na ministerstve pôsobí Najvyšší kontrolný úrad, Protimonopolný úrad, Úrad pre verejné obstarávanie.

Kontrolné inštitúcie tohto štátu, ktoré majú zo zákona splnomocnenie, hovoria s ľuďmi na mojom rezorte, ktorí sú takýmito vecami poverení a ktorí sa týmto veciam venujú,“ vyhlásil minister s tým, že je presvedčený, že sa nikto z jeho spolupracovníkov „vedome nedopustil žiadneho prešľapu a už vôbec nie porušenia zákona“.

Šéf slovenskej diplomacie takisto dodal, že mu je ľúto všetkých, ktorí poctivo na predsedníctve pracovali a že ich práca je takýmto spôsobom škandalizovaná. „Verím, že kontrolné orgány potvrdia to, čo hovorím od začiatku – že sme postupovali slušne, hospodárne, že nám išlo o to najlepšie pre Slovensko,“ uzavrel minister.

O svojich pochybnostiach o verejných obstarávaniach súvisiacich s prípravou predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie na blogu prehovoril ďalší bývalý zamestnanec ministerstva zahraničných vecí Juraj Zelinka. Zelinka pracoval na rovnakom odbore ako Zuzana Hlávková a Pavol Szalai, ktorí prehovorili ako prví.

Zelinka napísal, že zákazka na výrobu spotov a videí mala ísť priamo firme režiséra Petra Núňeza a pochybnosti vyslovil aj nad zverejňovaním zmlúv. Zelinka však nespochybnil cenu a kvalitu videí. Svoju výpoveď uverejnil na blogu Transparency International Slovensko (TIS).