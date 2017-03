Žitňanská: Trvanie na Procházkovej kandidatúre sa nám môže vypomstiť

Doteraz sa nestalo, aby kandidát na post sudcu Všeobecného súdu EÚ, ktorý nezískal podporu poradného výboru, by prešiel v pléne zástupcov členských štátov. Ak bude slovenská vláda trvať na kandidatúre Radoslava Procházku, je veľmi pravdepodobné, že sa to tak stane aj v jeho prípade, uviedol v stredu minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

Zároveň ale dodal, že na Slovensku musíme v tejto otázke prijať rozhodnutie na úrovni predsedov koaličných strán, či budeme na tejto kandidatúre trvať. Lajčák bude toto politické rozhodnutie rešpektovať .

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská v tejto súvislosti uviedla, že existujú nepísané pravidlá v rámci procedúr, a to nepísané pravidlo je, že sa rešpektuje stanovisko poradného výboru. Podľa Žitňanskej tak krajiny robia. Jediná krajina, ktorá tak neurobila, bola Česká republika a výsledok bol, že jej kandidát neprešiel. „Myslím si, že je dobré rešpektovať aj nepísané pravidlá, lebo v opačnom prípade sa nám to môže vrátiť, a bude to nepríjemná situácia pre Slovenskú republiku,“ vyhlásila ministerka spravodlivosti, podľa ktorej by sme nemali ísť proti negatívnemu odporúčaniu poradného výboru.

Ako premiér Robert Fico minulý týždeň uviedol, predpokladá, že sa asi bude musieť stretnúť s exlídrom bývalej koaličnej strany Sieť Radoslavom Procházkom a riešiť otázku jeho kandidatúry na post sudcu Všeobecného súdu EÚ. Podľa Fica je Procházka pravdepodobne pripravený odstrániť niektoré problémy, ktoré boli pomenované poradným výborom, a preto s ním treba o tom hovoriť.

„Keď je tu eminentná snaha kandidáta, ktorý je jazykovo pripravený a ktorý sa vyzná vo veciach, tak sa tým záujmom budeme seriózne zaoberať," uviedol v piatok pre médiá premiér. Dodal, že nájsť vhodného kandidáta nie je ľahké a nenájdete ho len tak na ulici.

V prípade Procházkovej kandidatúry prijal poradný výbor ešte v decembri minulého roka negatívne stanovisko. Slovenská vláda jeho kandidatúru stále oficiálne nestiahla. Napriek negatívnemu stanovisku môže trvať na jeho kandidatúre a potom definitívne rozhodnutie padne v pléne zástupcov členských štátov. Poradný výbor odmietol Procházkovu kandidatúru, a to „vzhľadom na obavy o integrite kandidáta, ktoré podľa výboru neboli rozptýlené".

Stanovisko výboru v tejto časti neobsahuje podrobnejšie odôvodnenie nad rámec stručnej zmienky o vôli kandidáta vyhnúť sa zdaňovaniu niektorých nákladov jeho prezidentskej kampane v roku 2014, uviedla v januári Súdna rada SR po doručení písomného stanoviska. Podľa Súdnej rady SR v stanovisku poradného výboru rozsiahlo opisujú nesporné kvality Procházku, jeho právnu prax, jazykové schopnosti a medzinárodné skúsenosti.

Vláda odobrila kandidatúru Procházku na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu 28. septembra minulého roka. Túto kandidatúru vzhľadom na Procházkovu politickú minulosť a chyby, ktorých sa dopustil, sprevádzala kritika. Nikto nespochybňoval jeho odbornú pripravenosť, ale spochybňoval sa jeho morálny kredit.

Ozvali sa aj hlasy, ktoré prípadný post sudcu v Luxemburgu pre Procházku označili za „trafiku“, ktorú mal dostať na základe politických dohôd. To však expolitik odmietol. Ešte pred rozhodovaním poradného výboru sa Procházka rozhodol k 31. októbru vzdať poslaneckého mandátu v Národnej rade SR aj členstva v strane Sieť, ktorú zakladal. Procházka bol už druhý kandidát, ktorého nám na post dodatočného sudcu odmietli. Mária Patakyová neprešla výberom pre neznalosť francúzštiny – pracovného jazyka súdu.