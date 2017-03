Rakúska polícia rozložila skupinu Slovákov obchodujúcich s drogami

Pri prehliadke domu v dolnorakúskej obci Breitensee, ktorý mal tento Slovák v prenájme od augusta 2016, našla okrem tejto syntetickej drogy aj značnú peňažnú hotovosť, rastliny konope, ako i malé množstvo kokaínu a riediace prímesi, uviedlo dnes internetové vydanie týždenníka Niederösterre­ichische Nachrichten (NÖN).

Podľa zverejnených údajov získal zadržaný muž v období od vlaňajšieho leta do novembra celkove desať kilogramov metamfetamínu zo Slovenska.Spoločne so svojou partnerkou, dvoma synmi vo veku 14 a 23 rokov a priateľom túto drogu predávali so ziskom najmenej 25 odberateľom. Tými boli podľa NÖN výlučne slovenskí štátni príslušníci, ktorí si chodili metamfetamín kupovať do Dolného Rakúska a cestou naspäť do Bratislavy ho pašovali cez štátnu hranicu.

Dolnorakúski kriminalisti boli ešte vlani v lete upozornení kolegami z Nitry a Spolkového kriminálneho úradu na možné pôsobenie slovenských obchodníkov s uvedenou drogou. Výsledkom rozsiahleho medzinárodného vyšetrovania bolo zadržanie a obvinenie viacerých osôb.

Samotný díler, jeden z jeho synov a jeho priateľ, ako aj 37-ročný slovenský dodávateľ drogy boli umiestnení do väzenského zariadenia v Korneuburgu, ďalšieho dodávateľa vo veku 35 rokov a partnerku predajcu zadržali na základe európskeho zatykača v Bratislave, informoval NÖN.

V súvislosti s týmto prípadom týždenník spomína aj 55-ročného odberateľa, ktorého momentálne zadržiavajú v meste Sankt Pölten, a 40-ročného muža pôsobiaceho údajne ako tlmočník, ktorý sa nachádza vo vyšetrovacej väzbe vo Viedni pre krádež vlámaním. Medzi obvinenými je aj 28-ročná partnerka jedného z dodávateľov dro­gy.

Všetky osoby vypátrané v Rakúsku sa podľa NÖN k obvineniam pri výsluchu priznali.