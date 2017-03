Mazák: Riešenie s Ústavným súdom je netradičné

Postavia sa páchatelia únosu prezidentovho syna a zmareného referenda o vstupe do NATO po prijatí vládneho návrhu zmeny ústavy pred súd?

Je potrebné si vopred objasniť viaceré právne a skutkové problémy, napríklad kvalitu dôkazov, plynutie premlčacej doby a podobne. Vzhľadom na to, že ich považujem za riešiteľné, tak sa nazdávam, že existuje reálna šanca, aby páchatelia zavlečenia syna prezidenta, ako aj zmarenia referenda boli stíhaní a postavení pred súd.

Bude znamenať zrušenie Mečiarových amnestií, že sa zrušia aj všetky rozhodnutia súdov v kauze únosu, pretože v minulosti v prípade bývalého šéfa SIS Ivana Lexu bolo jeho stíhanie zastavené?

Zrušenie Mečiarových amnestií by znamenalo, že zanikla zákonná prekážka, ktorá spôsobila zastavenie trestného stíhania. Nie je preto žiaden dôvod, prečo by sa v trestnom stíhaní nemohlo pokračovať. V návrhu zmeny ústavy sa dokonca počíta so zrušením všetkých rozhodnutí, ktorých základom boli amnestie Mečiara.

Ak sa zmení ústava tak, že parlament dostane oprávnenie zrušiť amnestie alebo milosti hlavy štátu, prečo by mal ešte Ústavný súd vstupovať do celého procesu a posudzovať, či je takýto postup v poriadku?

Je to úprava, ktorú ústavodarný orgán môže prijať. Iste, ide o netradičné riešenie, ktoré by bolo potrebné viac premyslieť. Osobne som však proti takej kompetencii. Ťažko si viem predstaviť, že 7 členov pléna Ústavného súdu zhodí zo stola uznesenie parlamentu prijaté ústavnou väčšinou, ba možno aj 150 hlasmi. Aká by bola legitimita takého rozhodnutia?

Táto navrhovaná zmena ústavy bude znamenať, že Ústavný súd bude môcť preskúmať aj súlad ústavného zákona s ústavou tak, ako je to napríklad v Česku?

Podľa vládneho návrhu zmeny ústavy by Ústavný súd bol oprávnený preskúmať len uznesenia parlamentu o zrušení amnestie alebo milosti.

Platí zásada, že právne akty nemožno rušiť so spätnou účinnosťou. Ak sa zrušenie Mečiarových amnestií dostane až pred Európsky súd pre ľudské práva, môže povedať, že išlo o také mimoriadne okolnosti, že amnestie sú zrušiteľné?

Európsky súd pre ľudské práva už pripustil zrušenie rozhodnutí o amnestii, dokonca v rozhodnutí Lexa proti Slovenskej republike sa píše o tom, že amnestia pri činoch zavlečenia je neprípustná. Tento súd však nemôže skúmať ústavnosť rozhodnutia o zrušení amnestie, len to, či v dôsledku takého ústavodarného aktu v ďalších konaniach došlo, alebo nedošlo k porušeniu ľudských práv a základných slobôd.