Kľúčová otázka po zrušení Mečiarových amnestií: Pôjdu páchatelia pred súd?

Chronológia únosu Kováča ml., udelenia a zrušenia Mečiarových amnestií

31. augusta 1995 – Ôsmi muži zastavili auto syna vtedajšieho prezidenta Michala Kováča ml. neďaleko Svätého Jura pri Bratislave, kde býval. Vyvliekli ho z auta, dostal elektrické šoky a násilím doňho vliali fľašu whisky. Prebral sa pred policajnou stanicou v rakúskom Hainburgu. Na základe telefonátu zo Slovenska ho našla rakúska polícia.

2. septembra 1995 – Prezident Michal Kováč požiadal ministra zahraničných vecí, aby požiadal Rakúsko o vydanie jeho syna. Premiér Vladimír Mečiar nevidel zo strany vlády právne dôvody na to, aby žiadali rakúske orgány o vydanie.

29. apríla 1996 – V Bratislave pri nevyjasnenom výbuchu BMW zahynul jeho vodič Róbert Remiáš, blízky priateľ bývalého príslušníka SIS Oskara Fegyveresa, korunného svedka únosu.

** december 1997** – Prezident Michal Kováč udelil svojmu synovi milosť.

3. marca 1998 – Vtedajší premiér Vladimír Mečiar vyhlásil v zastúpení prezidenta rozhodnutie o amnestii vzťahujúce sa aj na trestné činy spáchané v súvislosti s oznámením o zavlečení Michala Kováča ml.

7. júla 1998 – Premiér Vladimír Mečiar opravil svoju prvú amnestiu z marca. Nariadil, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné konanie pre podozrenie z trestných činov, ktoré mali byť spáchané v súvislosti s oznámením zavlečenia Kováča ml. do cudziny.

8. decembra 1998 – Po parlamentných voľbách nový premiér a zastupujúci prezident Mikuláš Dzurinda zrušil Mečiarove amnestie, umožnil tým konať v kauzách zmareného referenda.

4. februára 1999 – Ústavný súd rozhodol, že žiadnu amnestiu nemožno ani zrušiť, ani zmeniť.

november 2000 – Bratislavský krajský prokurátor podal na Krajskom súde v Bratislave obžalobu na poslanca Národnej rady a exriaditeľa Slovenskej informačnej služby Ivana Lexu a ďalších 12 ľudí. Vinil ich z trestného činu zavlečenia Kováča ml. do cudziny

jún 2001 – Trestné stíhanie obvineného Ivana Lexu a spol. v kauze zavlečenia Kováča ml. do cudziny senát Okresného súdu Bratislava III zastavil. Krajský súd v Bratislave potvrdil zastavenie trestného stíhania Ivana Lexu kvôli amnestiám.

august 2002 – Generálna prokuratúra podala sťažnosť proti zastaveniu trestného stíhania na Najvyšší súd.

december 2002 – Najvyšší súd zamietol sťažnosť Generálnej prokuratúry. Konštatoval, že prípad podlieha amnestii expremiéra Vladimíra Mečiara z roku 1998.

Aktuálne sú v parlamente dva návrhy na zrušenie Mečiarových amnestií. Jeden opozičný a jeden vládny. Je to v poradí už ôsmy pokus. Prvý návrh bol v roku 2002, podporilo ho len 56 poslancov. Odvtedy žiadny ďalší z návrhov nezískal ústavnú väčšinu 90 hlasov.