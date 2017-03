Štátna školská inšpekcia nemá dosť peňazí na inšpektorov

Štátna školská inšpekcia nemá dostatok peňazí na financovanie svojich inšpektorov. Hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová to povedala počas schôdze Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Národnej rady Slovenskej republiky. Štátna školská inšpekcia by podľa nej mala pracovať minimálne s 200 inšpektormi. Peniaze, s ktorými inšpekcia pracovala minulý rok, však stačili iba na 170 inšpektorov. Tento rok má inšpekcia oproti minulému roku v rozpočte na platy ešte o 400-tisíc eur menej.

„To znamená, že štátna školská inšpekcia buď môže prepustiť ľudí, alebo namiesto tých, ktorí odchádzajú do dôchodku, neprijímať ďalších,a všetkým ostatným skrátiť nadtarifné zložky na nulu. Tým sa dostávame pod úroveň platov učiteľov," vyhlásila pre média Kalmárová. Hlavná školská inšpektorka tiež uviedla, že ak ide o prevádzkové náklady, inšpekcia sa snaží priblížiť inšpekčné tímy praxi v školách. Vyberá teda zo škôl najlepších učiteľov a berie ich so sebou ako prizvaných odborníkov. Okrem toho, že posudzujú niektoré špecifické veci, fungujú tiež ako predĺžená ruka inšpekcie a prirodzene spolupracujú so školami aj po ukončení inšpekcie. Na toto však dnes nemá.

„Zákon nám určil novú kompetenciu, kontrolovať kvalitu činnosti v poradenských zariadeniach, ale za podmienky, že môžeme to robiť iba za účasti prizvaných odborníkov. Na nich však nemáme. Potrebujeme cestovať, na cestovné však nemáme. Na prevádzkové náklady, ktoré súvisia s prenájmom priestorov, nemáme," priblížila situáciu inšpekcie Kalmárová s tým, že ani kapitálové výdavky na novú techniku inšpekcii neumožňujú rozvoj.

Minister školstva Peter Plavčan dnes na otázku, či niekto pochybil pri zostavovaní rozpočtu, uviedol, že dnes sa od školskej inšpektorky dozvedel o situácii s nedostatkom peňazí po prvýkrát. Školskému výboru dnes zároveň Plavčan dal prísľub, že sa touto situáciou bude zaoberať.