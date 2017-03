Vietnam zaviedol elektronické víza pre 40 krajín, vrátane Slovenska

Podľa serveru TTR Weekly to uviedli úrady v Ho Či Minovom Meste, ktoré je hlavnou vstupnou bránou do Vietnamu. Medzi štáty, ktoré môžu od 1. februára získať víza do Vietnamu prostredníctvom elektronického systému, sú aj Slovensko a Česko.

Podľa vietnamského ministerstva verejnej bezpečnosti využilo možnosť požiadať o víza na internete od začiatku februára 490 cudzincov. Žiadosť sa dá podať v angličtine alebo vo vietnamčine na vládnych webových stránkach, vybavená by mala byť v priebehu troch pracovných dní. Potom si žiadatelia môžu víza vytlačiť. Platba sa uskutočňuje bankovým prevodom. Platnosť elektronických víz je 30 dní.

Do dvojročného pilotného programu bolo zaradených 40 prevažne európskych krajín. Experti z oblasti turistického ruchu vietnamskú vládu vyzvali, aby po dvojročnom skúšobnom období počet krajín rozšírila.

Elektronické víza sú prijímané na 28 vstupných miestach vo Vietname – ôsmich medzinárodných letiskách, trinástich hraničných priechodoch a v siedmich prístavoch.

Vietnam má v súčasnosti bezvízový styk so siedmimi krajinami: Japonskom, Južnou Kóreou, Nórskom, Fínskom, Dánskom, Švédskom a Ruskom. Ponúka tiež bezvízový vstup občanom deviatich krajín Združených krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Až do 30. júna 2017 budú môcť o 15 dní navyše prebývať vo Vietname turisti z Británie, Francúzska, Talianska a Španielska. Výnimku pre nich Vietnam zaviedol, aby podporil turistický ruch.

Za prvé dva mesiace tohto roku prišlo do Vietnamu 2,2 miliónu zahraničných turistov, čo znamenalo nárast o 33 percent.