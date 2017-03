V prípade vraždy Takáča padli obvinenia

V prípade, kde padli nové obvinenia, ide o vybavovanie si účtov medzi hlavami dvoch gangov. Vyšetrovateľ začiatkom marca obvinil troch členov mafiánskej bratislavskej skupiny piťovci z vraždy Jána Takáča, ktorý viedol ďalší gang takáčovcov. Medzi obvinenými je samotný šéf Juraj Ondrejčák, tzv. Piťo, ktorý si mal Takáčovu likvidáciu objednať u vlastných. Dnes si odpykáva 16-ročný trest za založenie zločineckej skupiny. Vražda sa stala 30. júla 2003 na bratislavských Kramároch.

„Môžem potvrdiť, že vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil z vraždy podľa v tom čase platného Trestného zákona, kde bol poškodený Ján T., tri osoby, z toho všetky osoby sú vo výkone trestu odňatia slobody, jedna osoba vo výkone väzby a jednej osobe dočasne odložil vznesenie obvinenia,“ povedal riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Peter Hraško. Prečo voči jednému mužovi odložil vyšetrovateľ obvinenie, Hraško vysvetlil tak, že zákon mu takúto možnosť dáva, ak mu tento postup odobrí špeciálny prokurátor, čo sa aj stalo.Medzi obvinenými je Juraj Ondrejčák, Matej Šalaga a Marek Orlík, na samotnej poprave sa však podieľal aj Ľuboš Zelman, ktorý čelí obvineniu z vraždy v bratislavskom Irish pube v roku 1999. V prípade Takáča však Zelmanovi policajti obvinenie z vraždy dočasne odložili, čo môže znamenať, že práve on usvedčuje piťovcov.

V júli 2003 si Ondrejčák objednal likvidáciu šéfa takáčovcov u členov svojej skupiny. Dôjsť k nej malo pred domom Jána Takáča. Trom piťovcom rozdelil úlohy, Šalaga bol vodič, Zelman strelec a Orlík ich mal sprevádzať v druhom aute, vybavený samopalom a granátom, aby v prípade nepredvídaných komplikácií odviedol na seba pozornosť, robil teda volavku.

Šalaga v aute so Zelmanom zaparkoval na parkovisku oproti Takáčovmu domu a vyčkávali. Takáč vyšiel a keď nastupoval do mercedesu, Zelman, ktorý už bol pri jeho aute, niekoľkokrát naňho vystrelil zo samopalu a potom aj z pištole. Takáč zomrel na mieste na následky poranení mozgu. Bezpečnostný analytik Milan Žitný hovorí, že podľa jeho informácií dôvodom objednávky zo strany Piťa bola prekážka v osobe Takáča spojiť piťovcov s takáčovcami a posilniť pozíciu voči inej skupine tzv. sýkorovcov. „Pokiaľ viem, tak prebiehali rokovania medzi Jozefom Surovčíkom (zo skupiny takáčovcov pozn. red.) a Piťom o tomto spojení, kde od Surovčíka malo zaznieť, ale Jano bude proti. Odpoveď bola, o to sa nestaraj, to my vybavíme. Preto bol odstránený Takáč a krátko nato bol odstránený na revanš Surovčík,“ poznamenal Žitný.

Hraško smerom k Surovčíkovej vražde, ktorá sa stala v septembri 2003 pri Slnečných jazerách v Senci, nespresnil, či došlo k posunu v jej vyšetrovaní. „Neobjasnené vraždy, závažné zločiny sú predmetom ďalšieho operatívneho pátrania. Verím, že v priebehu krátkej doby budem môcť prezentovať výsledky, ktoré sa odrazia v podobe zadržania páchateľov. Mnohí z nich sú trestaní, mnohí z nich sú vo výkone trestu,“ uzavrel šéf NAKA.