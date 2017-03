Danko: V4 má k sebe blízko, ale svoje väzby nezneužívame

Zdôraznil to predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) v predvečer hlavnej časti mimoriadnej Konferencie predsedov národných parlamentov EÚ. Podujatie sa dnes a v piatok (17.3.) uskutočňuje v metropole Talianska pri príležitosti 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv.

„To, že majú krajiny V4 rovnaké problémy, nás však spája, a o to ľahšie sa potom rokuje,“ odvetil Danko na otázku, či budú šéfovia parlamentov týchto krajín v Ríme koordinovať svoje postoje. Ako spoločnú tému spomenul boj týchto štátov za rovnakú kvalitu potravín, ako majú západné krajiny.

Od samotnej mimoriadnej konferencie Danko očakáva debatu, ako prekonať problémy, ktoré nás začali rozdeľovať. „Aký postoj mať k Veľkej Británii vo vzťahu k ochrane našich ľudí, ktorí tam pracujú. Ako sa spojiť voči tým, ktorí hovoria, že EÚ nemá význam, a presvedčiť ich, že sa oplatí hľadať oblasti, v ktorých dokážeme byť silnejší,“ povedal novinárom.

Predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa domnieva, že jeden z hlavných dôvodov, prečo dnes ľudia strácajú vieru v EÚ, je, že sa vytráca sociálny rozmer z Európy. „Kým toto pripomenutie si Rímskych zmlúv opätovne nenaštartuje sociálny rozmer Európy, ten, ktorý bol pri jej základoch, tak úniu pohltia extrémisti. Ľudia totiž nebudú veriť projektu, ktorý nemá sociálny rozmer. Európa teda môže prežiť, len ak bude demokraticky socialistická,“ vyhlásil.

Aký model si predstavuje, zatiaľ jasne povedať nevie. „V tejto fáze je to otázka na ďalšiu diskusiu. Či to bude nemecký model, ktorý bol postavený na sociálno-trhovom hospodárstve, alebo švédsky model, ktorý je mne najsympatickejší. Veľmi zdôrazňuje hodnotu rovnosti, silný sociálny štát, prerozdeľovanie od bohatých k chudobným. Nie je možné, aby tak málo ľudí vlastnilo také množstvo svetového bohatstva. To je problém EÚ, že sa rozširuje priepasť medzi chudobnými a bohatými,“ dodal.

Hlavnými témami mimoriadnej konferencie v Ríme sú budúcnosť Európskej únie, príprava Európskeho summitu, ktorý sa v metropole Talianska uskutoční koncom marca, zhodnotenie 60 rokov fungovania EÚ, ale aj Rímska deklarácia.