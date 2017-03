Kauza s tínedžerkami zašla priďaleko

Zrejme nemusela, keby ľudia, čo sa s ňou stretávali, ohlásili polícii, kde je.

Polícia v stredu našla 17-ročnú Tamaru vo veľmi zlom stave a záchranári ju odviezli do nemocnice. Na konci minulého týždňa ušla z terénnej terapie resocializačného zariadenia Čistý deň. Deň nato už spolu so Simonou, ktorá si vymieňala lascívne správy s Borisom Kollárom, podávali v Bratislave na Generálnej prokuratúre na vedenie zariadenia trestné oznámenie. Sprevádzal ich bývalý šéf strany Nova a advokát Daniel Lipšic. V tom čase už polícia po mladistvej pátrala, napriek tomu ju nechal advokát aj prokurátorka odísť.

Pri podávaní trestného oznámenia nemala preukaz totožnosti

Podľa zistení Pravdy neplnoletá nemala pri podávaní trestného oznámenia preukaz totožnosti. Ten je totiž v Čistom dni. Prokurátorka, ktorá s ňou robila záznam, si preto mala dať prelustrovať policajné databázy. Z tých musela zistiť, že dievča hľadá polícia, ktorá ju našla až v stredu.

„Mladistvú osobu, v súvislosti s ktorou bolo vyhlásené pátranie na Okresnom riaditeľstve policajného zboru v Považskej Bystrici, polícia včera (v stredu – pozn. red.) vypátrala v mieste trvalého bydliska,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová.

Portál tvnoviny.sk uviedol, že polícia našla dievča v dome matky pod vplyvom drog. Ako sa Pravda dozvedela, po tom, čo sa Tamara objavila doma, matka kontaktovala riaditeľa Čistého dňa, a ten hneď volal záchranku a políciu. Dievča umiestnili na jednotke intenzívnej starostlivosti v Detskej klinike Fakultnej nemocnice v Trnave a jej izbu mala 24 hodín strážiť polícia. Včera ju na lôžku mala vypočuť polícia. Podľa informácií Pravdy Tamaru mali podvečer na základe nariadenia súdu previezť do iného resocializačného zariadenia.

„Dievča sa našlo v zlom stave. Je to dôsledok toho, že príliš veľa ľudí sa tu hrá, že im ide o blaho dieťaťa, ale o blaho dieťaťa im nejde. Už vôbec nič sa nedeje v prospech detí a je smutné, že pán Lipšic svoje vystúpenia začína tým, že Čistý deň zneužíva deti, ale Čistý deň nikdy neukázal žiadne dieťa na kameru ani nezverejnil dáta o žiadnom dieťati na rozdiel od Lipšica a spol.,“ reagoval Peter Tománek, riaditeľ Čistého dňa.

Denník Pravda sa pokúšal spojiť so samotným Lipšicom, ten však nereagoval. V jeho prítomnosti vypovedala včera na polícii v Trnave Simona.

Úloha bývalého šéfa Novy sa v tomto prípade javí nanajvýš ako čudná. Doteraz nevysvetlil, ako sa k dievčatám na úteku, ktoré podľa ich matiek vypovedali v Bratislave pod vplyvom drog, dostal. Obhajoval sa, že ho oslovil známy. Ani len neznačil, kto to je. Ak prišli na prokuratúru pod vplyvom drog, z akého prostredia mohol jeho známy pochádzať?

Generálna prokuratúra: O zdravotnú dokumentáciu Tománka Lipšic nežiadal

Okrem toho advokát sa viackrát vyjadril, že mladistvá Tamara je jeho klientka, jej matka mu však na právne zastupovanie plnomocenstvo nedala. Avizoval tiež trestné oznámenie na Tománka, keďže podľa neho nie je pre svoj zdravotný stav schopný viesť resocializačné stredisko. Lipšic prezradil, že má jeho zdravotnú dokumentáciu. Tá sa však legálne získať nedá. Právo na ňu má predovšetkým pacient alebo človek, ktorého na to splnomocní. Lekár ju môže sprístupniť aj orgánom činným v trestnom konaní. Podľa hovorkyne Generálnej prokuratúry Andrey Predajňovej Lipšic takéto podanie zatiaľ nedal. Pripomenula, že ho mohol dať na hociktorú inú prokuratúru.

Denník Pravda sa obrátil s otázkami na komoru advokátov, či je Lipšicovo konanie v súlade s etikou alebo so zákonom o advokácii a či komora začne disciplinárne konanie. „Slovenská advokátska komora nedisponuje žiadnym písomným podaním a momentálne preveruje iba medializované informácie. Komora môže začať disciplinárne konanie na základe podanej sťažnosti alebo začne stíhať ex offo, ak príde sťažnosť aj anonymne. Na základe doteraz povedaného v médiách a bez skúmania Revíznou komisiou nemožno ustáliť podozrenie z disciplinárneho previnenia,“ odpovedala riaditeľka mediálneho odboru Slovenskej advokátskej komory Nadežda Ondrišová. Sťažnosť na komoru plánuje podať riaditeľ resocializačného strediska Tománek. Odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská sa domnieva, že Lipšic minimálne nepostupoval v súlade s etikou advokáta. Ale podľa vlastných slov sa neodváži povedať, či by advokátska komora mala v tomto prípade vyvodiť dôsledky.

Na komunikáciu so sexuálnym podtónom opozičného politika s 15-ročnou drogovo závislou Simonou, ktorá trvala tri roky, minulý týždeň upozornila zakladateľka neziskovej organizácie Čistý deň Zuzana Tománková Miková. Meno muža nechcela zverejniť. Kollár sa priznal sám. Simona vlani v novembri dala na politika trestné oznámenie a polícia začala stíhanie vo veci ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Kollár však vystupuje v postavení svedka. Na polícii vypovedal minulý štvrtok. Telefón, o ktorý bol požiadaný, odmietol vydať.

Situácia sa náhle zmenila tento pondelok, keď sa na Generálnej prokuratúre objavila Simona s Tamarou v sprievode Lipšica. Podali trestné oznámenie na manželov Tománkovcov z vydierania a nátlaku a iných trestných činov. Manželia sú presvedčení, že ide o politickú hru opozície.