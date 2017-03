Drucker už vidí koniec Kramárov

Nemocnica na Kramároch by mala postupne utlmiť činnosť. Budovy by sa mali predať, pričom časť by sa pričlenila k detskej fakultnej nemocnici.

Najznámejšia nemocnica na Kramároch by mala zaniknúť, Mickiewiczova v Starom Meste by sa zase mala zmeniť na centrum pre duševne chorých. Zo zariadenia v Podunajských Biskupiciach bude doliečovací ústav a petržalská nemocnica dostane prívlastok mestská. Takýto je plán ministerstva zdravotníctva s Univerzitnou nemocnicou Bratislava (UNB), kde ročne nemocničnými oddeleniami prejde okolo 100-tisíc pacientov z celého Slovenska, lekári tu urobia viac ako 50-tisíc operácií.

Koncept rozvoja novej UNB predložil rezort do pripomienkového konania. „Som rád, že sa nám podarilo zhotoviť materiál, ktorý slovenské zdravotníctvo významne posunie vpred,“ povedal k nemu minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru). Cieľom podľa neho je ponúknuť špičkovú zdravotnú starostlivosť a kvalitu pre výučbu budúcich zdravotníkov.

Súčasný model piatich štátnych nemocníc sa podľa ministerstva ukazuje ako dlhodobo neefektívny, a preto by sa mali rozdeliť. Preto navrhuje len dve zariadenia, v zrekonštruovanom Ružinove a novopostavenej nemocnici na Rázsochách.

Geriatrická nemocnica v Podunajských Biskupiciach by sa mala zmeniť na neziskovú organizáciu so sociálno-zdravotnými lôžkami pre dlhodobo chorých. Nemocnica Staré Mesto na Mickiewiczovej ulici sa stane centrom pre liečbu nervových a duševných chorôb a geriatrických pacientov. Rozsah starostlivosti v Petržalke by mal zostať zachovaný tak, ako je dnes.

Kramáre ako jediné zaniknú. Podľa Druckera by postupne mali utlmiť činnosť. Budovy by sa mali predať, pričom časť by mali pričleniť k detskej fakultnej nemocnici, ktorá chce dobudovať hotelovú časť pre ubytovanie rodičov.

Zástupca dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a prednosta V. internej kliniky UNB Ružinov profesor Juraj Payer povedal, že treba privítať, ak sa konečne podarí postaviť novú nemocnicu, či už z pohľadu pacientov, alebo medikov. „Je to nesmierne dôležité, pretože sa na to čaká dlhé desaťročia. Nemocnica má byť špičková, má spĺňať všetky náročne kritériá, ale určite nenahradí celý lôžkový potenciál dnešných nemocníc,“ myslí si profesor Payer. Podľa neho nová univerzitná nemocnica by mal mať naprojektovaných viac postelí, plánovaných 550 je málo. Dnes má všetkých päť nemocníc 2 575 postelí.

Profesor tiež pripomenul, že treba zmeniť aj projekt výučby. „Iba tieto dve nemocnice Rázsochy a Ružinov ju nezabezpečia dostatočne. Z nášho pohľadu by výučbu mali poskytovať aj ďalšie nemocnice, minimálne Staré Mesto a Petržalka,“ dodal s tým, že v návrhu je zatiaľ uvedené, že pôjde o partnerov pre výučbu. Zástupca dekana však uvádza, že nie je celkom jasné, čo si treba pod tým predstaviť.

Vláda výstavbu novej nemocnice odsúhlasila v roku 2013, rok nato bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti. Tá označila za vhodnú formu realizácie formou PPP projektu, pričom predpokladala, že nová UNB nahradí nemocnice Staré Mesto, Kramáre a Ružinov, ktoré sa zatvoria, respektíve pretransformujú na doliečovacie ústavy. V novembri 2016 vláda projekt zrušila. Ako problém sa ukázalo financovanie cez súkromného partnera aj samotné miesto, ktorým bola Patrónka.

Nemocnica na Rázsochách by mala byť uvedená do prevádzky v roku 2022 a predpokladané náklady na jej výstavbu sú na úrovni 263 mil. eur. Rekonštrukcia Ružinova by mala vyjsť na 80 mil. eur. Zatiaľ nie je jasné, či to bude financovať štát, alebo súkromný partner.