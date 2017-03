VIA IURIS vyzýva politikov, aby sa zhodli na spôsobe zrušenia amnestií

Ako sa ďalej uvádza vo vyhlásení organizácie, všetky koaličné aj opozičné politické strany zastúpené v parlamente zhodne deklarujú, že Mečiarove amnestie sú nemorálne a treba ich zrušiť. V parlamente sú však momentálne dva rozdielne návrhy, ako toto zrušenie dosiahnuť.

„Sledujúc vyjadrenia politických strán máme rastúcu obavu, že namiesto toho, aby sa politici približovali k dohode o spôsobe zrušenia amnestií hrozí v parlamente politický pat. Obávame sa, že ak by sa politikom nepodarilo nájsť priechodné riešenie, ktoré by podporila ústavná väčšina poslancov NR SR, Mečiarove amnestie by ostali v platnosti. Ak sa politici dokázali zhodnúť na tom, že Mečiarove amnestie sú nemorálne a treba ich zrušiť, je teraz ich povinnosťou dohodnúť sa aj na konkrétnom ústavnom spôsobe, ako toto zrušenie realizovať,“ povedala programová riaditeľka VIA IURIS Zuzana Čaputová.

Široká občianska verejnosť môže podľa VIA IURIS stále apelovať na poslancov parlamentu a podporiť zrušenie Mečiarových amnestií prostredníctvom online podpisovej akcie na www.somza.to . Za prvých 11 dní podporilo podľa organizácie túto akciu už vyše 67 700 občanov SR. Zber podpisov pokračuje až do začiatku marcovej schôdze parlamentu, ktorá je avizovaná na 21. marca.

Koalícia navrhuje v rámci procesu zrušenia amnestií nove­lizovať ústavu a rozšíriť kompetencie parlamentu o právo zrušiť trojpätinovou väčšinou amnestie. Návrh na zrušenie bude musieť podať 30 poslancov. Zároveň dávajú kompetenciu Ústavnému súdu SR posúdiť do dvoch mesiacov návrh poslancov o zrušení amnestie, ak takéto rozhodnutie parlament prijme. Ústavný súd bude môcť povedať, či je takéto rozhodnutie parlamentu platné alebo nie.

Opozičné subjekty však tento návrh kritizovali s tým, že prenáša zodpovednosť za zrušenie Mečiarových amnestií z pos­lancov na ústavných sudcov, pričom ústavný súd môže zrušenie amnestii zablokovať. Preto opozícia navrhuje, aby parlament v tejto veci prijal ústavný zákon.