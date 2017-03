Počasie príde v jarnom šate

Po piatkovom slnečnom počasí, keď teploty dosiahli na niektorých miestach aj 18 stupňov, by sme si tento víkend mali naplánovať domáci režim. Príde ochladenie, ktoré síce nebude dramaticky veľké, ale citeľné. Navyše na celom Slovensku možno očakávať dažďové prehánky, v stredných a vo vyšších horských polohách dokonca snehové.

„Túto zmenu počasia spôsobí tlaková níž a brázda nízkeho tlaku vzduchu, ktorá sa bude presúvať od Severného mora cez Škandináviu a ovplyvní aj počasie u nás. Prinesie vlhký vzduch aj mierne ochladenie. Napriek tomu v teplejších oblastiach Slovenska zostane teplota na úrovni prijateľných desať stupňov Celzia,“ konštatuje klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu Pavol Faško.

Pršať má v nižších polohách všade, no niekde viac a niekde menej. Najviac zrážok sa podľa Faška dá očakávať najmä na severozápade, menej na juhovýchode a v nížinách a kotlinách stredného Slovenska. Celkom iste by malo najmä vo vysokohorských polohách nasnežiť. Je to dobrá správa pre lyžiarske strediská.

Ako bude Sobota – Oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď. Denné teploty 6 až 10 stupňov. Na Kysuciach, Orave a v Liptove okolo 4 stupňov.

– Oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď. Denné teploty 6 až 10 stupňov. Na Kysuciach, Orave a v Liptove okolo 4 stupňov. Nedeľa – Prevažne veľká oblačnosť. Od asi 800 metrov sneženie. Nočné teploty 3 až –2, na juhozápade 5, denné 6 až 11, v Liptove a na Orave okolo 4 stupňov.

– Prevažne veľká oblačnosť. Od asi 800 metrov sneženie. Nočné teploty 3 až –2, na juhozápade 5, denné 6 až 11, v Liptove a na Orave okolo 4 stupňov. Pondelok – Oblačno až zamračené, popoludní zmenšovanie oblačnosti. Nočné teploty 5 až 0, na juhozápade okolo 7, denné 11 až 16, na Orave, v Liptove a na Kysuciach okolo 8 stupňov.

– Oblačno až zamračené, popoludní zmenšovanie oblačnosti. Nočné teploty 5 až 0, na juhozápade okolo 7, denné 11 až 16, na Orave, v Liptove a na Kysuciach okolo 8 stupňov. Utorok – Polooblačno až oblačno. Nočné teploty 5 až –1, denné 13 až 19 stupňov.

– Polooblačno až oblačno. Nočné teploty 5 až –1, denné 13 až 19 stupňov. Streda – Prevažne oblačno, miestami dážď. Nočné teploty 8 až 2, denné 13 až 19 stupňov. ZDROJ: SHMÚ

Ľubica Styková z Holidayinfo.sk hovorí, že v prevádzke je stále takmer päťdesiat z asi stovky lyžiarskych stredísk, ktoré majú v databáze. „Stále sa lyžuje v oblasti Vysokých a Nízkych Tatier, Malej a Veľkej Fatry, na Orave a Kysuciach, no aj na severovýchode Slovenska. Ale niektoré strediská už fungujú len vo víkendovom režime. Ak by počas víkendu pršalo, dá sa predpokladať, že ich počet sa opäť zníži,“ dodáva Styková.

Po daždivom víkende však možno opäť očakávať zmenu. Podľa Faška bude premenlivé počasie pokračovať a Slovensko by sa malo dostať do teplejšieho prúdenia vzduchu. Ten so sebou prinesie viac slnka a viac stupňov na teplomeroch. Pozitívnej zmeny by sme sa mali dočkať už v utorok 21. marca, ktorý je považovaný za astronomický príchod jari.

„V utorok by už naozaj malo byť príjemné jarné počasie. Na najteplejších miestach by mohlo byť 15 i viac stupňov,“ predpokladá klimatológ. Pri ohliadnutí sa do histórie by sme s takýmto počasím na prvý jarný deň mali byť spokojní, i keď boli aj roky, keď prvý jarný deň mal vyslovene letný charakter.

„Takýmto dňom bol 21. marec v roku 1974, ktorý pokladajú za najteplejší 21. marec od polovice 20. storočia. V ten deň namerali v Somotore v okrese Trebišov 26,4 stupňa Celzia a v Hurbanove 25,3 stupňa, čo už sú letné hodnoty. Teplo v deň s tým istým dátumom bolo aj v roku 1990, keď v bratislavskej Mlynskej doline neklesla minimálne denná teplota pod plusových 12 stupňov,“ podotýka Faško.

Na druhej strane, vyskytli sa aj veľmi chladné prvé jarné dni. Na Štrbskom Plese bola 21. marca 1976 maximálna denná teplota –11,3 stupňa Celzia, čo bolo označené za arktický deň. Boli aj prvé jarné dni, keď bohato nasnežilo. V roku 1958 napadlo v Telgárte 35 centimetrov nového snehu a v roku 2013 v Tatranskej Javorine pribudlo 33 centimetrov novej snehovej periny.

Klimatológ Faško zároveň odkazuje, že po oteplení v strede budúceho týždňa hrozí na jeho konci opäť väčšie riziko zrážok.