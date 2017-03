Vtáky sa vracajú do hniezd

Koncom februára prileteli na Slovensko cíbiky chochlaté a škovránky poľné. Začiatkom marca spozorovali prvé tri bociany biele, ale aj niekoľko bocianov čiernych.

Vtáky, ktoré prečkali zimu na našom území, od nás, naopak, odlietajú. „Z dravcov sú to napríklad kane sivé, myšiaky severské a väčšina myšiarok močiarnych. Jeden z vrcholov jarnej migrácie vtáctva nastane už v najbližšie dni – predpokladá sa príchod prvých druhov najmä zo Stredomoria – patria medzi ne vrchárky modré, sláviky červienky, drozdy plavé, strnádky trstinové, kúdelničky lužné i kolibkáriky čipčavé,“ približuje Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

Počas sťahovania sa operence orientujú podľa reliéfu, hviezd či svojho vnútorného kompasu. Slobodník pripomína, že aj po mnohých rokoch skúmania je veľké sťahovanie v ríši zvierat pre ľudí tajomné – pri niektorých druhoch napríklad nevieme objasniť všetky príčiny migrácie.

Druhý vrchol migrácie vtákov u nás sa očakáva v apríli, keď budú hniezda obsadzovať dážďovníky, belorítky, lastovičky a bociany. Prvé tri bociany už videli na juhu krajiny, napríklad v Devínskej Novej Vsi pri Bratislave či v Mýtnych Ludanoch v okrese Levice.

Hniezda bocianov sú po rokoch veľmi ťažké, môžu vážiť stovky kilogramov. Autor: MIROSLAV FULÍN

„Predpokladáme, že tieto bociany zimovali iba na juhu Európy. Usudzujeme tak podľa toho, že aj do Česka a hlavne do hniezd v Loburgu v Nemecku v tom istom čase doleteli bociany s vysielačkami, a preto vieme, že zimovali v Španielsku,“ hovorí Miroslav Fulín, zoológ Východosloven­ského múzea.

Zatiaľ naším vzdušným priestorom neleteli ani bociany vracajúce sa do Poľska. Aj maďarským ornitológom vysielačky bocianov naznačujú, že vtáky dorazili do Turecka. „Zastavilo ich chladné a hlavne veterné počasie. Prevažná časť bocianov je dokonca ešte úplne na juhu alebo pod rovníkom v Afrike,“ dodáva Fulín.

Zoológ predpokladá, že predvoj bocianov priletí na Slovensko budúci týždeň okolo 21. – 23. marca, hlavný ťah bude na prelome marca – apríla. Ich návrat nebýva vždy jednoduchý, často sú vyčerpané, hladné, ohroziť ich môžu púštne búrky, ale aj človek, napríklad v Libanone sa na bociany strieľa.

Jarný návrat domov však trvá kratšie ako jesenná migrácia. Ovládajú ho hormóny, pud hniezdenia, zachovania rodu. Dospelé jedince sa zväčša vrátia do svojho rodiska, kde si hľadajú hniezdo a partnerku. „V druhej časti apríla sa kompletizujú páry, aby 20. apríla už mali násady (vajcia) a mohli zahniezdiť,“ hovorí zoológ.

Hniezda bocianov sú po rokoch veľmi ťažké, môžu vážiť stovky kilogramov, niektoré majú výšku aj 1,5 metra. „V súčasnosti sa ešte venujeme odľahčovaniu hniezd, ktoré sú na podložkách, keďže každoročným prikladaním sú preťažené a na mnohých miestach im hrozí pád,“ povedal Fulín. Takto upravovali hniezda v obci Buzica v okrese Košice, ktorá v roku 2014 získala ako prvá na Slovensku a trinásta v Európe titul Európska obec bocianov.

Bocian biely. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Do prvých príletov ochranári stihli „odľahčiť“ sedem bocianích hniezd, z ktorých odstránili viac ako dve tretiny materiálu. „O pomoc ešte pred príletom vtákov žiadame starostov, aby v spolupráci so štátnou ochranou prírody a hlavne s hasičskými zbormi či dobrovoľníkmi odľahčili tieto preťažené hniezda,“ pripomína zoológ Fulín. Ide o to, zabrániť padaniu hniezd v čase vyvádzania mláďat, keď by mohli ohroziť chodcov, a hlavne, zachovať hniezdo v obci.

Starosta Buzice dúfa, že bociany aj tento rok obsadia pripravené hniezda. Vtáky už čaká sedemnásť hniezdnych podložiek. V okolí totiž potravy pre bociany ubúda, pretože na poliach sa pestuje čoraz viac repka.

„Budeme sa snažiť urobiť v krajine okolo Buzice prostredie, v ktorom bociany našli znova množstvo potravy – budeme vytvárať plytčiny, zamokrené plochy, kde sa budú rozmnožovať obojživelníky. Hospodáriť sa tam bude tak, aby poľnohospodárske pozemky zostali pasienkami slúžiacimi ako lovné teritóriá pre bociany a ako reprodukčné plochy pre hraboše, plazy a hmyz aspoň desať rokov,“ zdôraznil Fulín.