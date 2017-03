Demeš: Otázka nestojí, či, ale ako zrušiť Mečiarove amnestie

Toto ôsme hlasovanie o zrušení je zásadne odlišné od predchádzajúcich hlasovaní, a to v tom, že dnes panuje naprieč politickým spektrom zhoda, že Mečiarove amnestie treba zrušiť. Toto hlasovanie by sa nemalo stať predmetom politického obchodovania. Debate o zrušení amnestií pomohol aj film Únos o zavlečení syna prezidenta Michala Kováča do cudziny. Uviedol to Pavol Demeš, ktorý bol spolupracovníkom prezidenta Kováča.