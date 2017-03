Koaličná vláda nesie dedičstvo Ficovej samovlády, tvrdí Sulík

SITA |

Slovensku by sa mohlo dariť lepšie, vláda tomu však bráni. Tak zhodnotil rok vlády koalície Smeru-SD, Mostu-Híd a Slovenskej národnej strany líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. „Ekonomické podmienky vo svete sú v súčasnosti veľmi dobré. No proti týmto trendom stojí chybná hospodárska politika vlády a jej neschopnosť robiť reformy. Áno, nezamestnanosť klesá, rastú reálne mzdy a zlepšuje sa výber daní. No nie vďaka krokom vlády, ale iba vďaka vývoju vo svete,“ hovorí Sulík.