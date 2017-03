Proces s exšéfom vojenských tajných pokračoval za zavretými dverami

Roman M. čelí v prípade obžalobe pre prečin ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.

Ako dnes po skončení pojednávania povedal Roman M. médiám, súd sa dnes zaoberal listinnými dôkazmi, ako aj videom, na ktorom je zachytená policajná prehliadka jeho služobného auta. Pri nej podľa obžaloby našli policajti utajované materiály na pamäťovej karte.

Cieľom bola diskreditácia

„Vyplýva z toho to, čo ja tvrdím od začiatku, a to, že tá karta tam bola podhodená a že vedeli, čo hľadajú a že to jednoducho nebolo moje a bolo to s cieľom diskreditácie a demonštrácie sily,“ uviedol Roman M. Celá vec je podľa Romana M. spojená s odhaleniami v súvislosti s údajným tunelovaním VSS, na ktoré v minulosti poukázal.

Na pamäťovej karte, ktorú policajti údajne našli v jeho aute, bola podľa Romana M. práve správa, ktorá pojednávala o tunelovaní, ako aj iné dokumenty, ktoré s tým nesúviseli. Pojednávanie sudca odročil na jún, keď by mali byť zverejnené ešte ďalšie listinné dôkazy.

VSS viedol počas Radičovej vlády

Podľa obžaloby Roman M. neoprávnene zhromažďoval dokumenty kategorizované ako dôverné a vyhradené. Tie v júni 2013 zaistila polícia pri prehliadke jeho auta. Roman M. viedol VSS počas vlády Ivety Radičovej.

V tom období sa začalo preverovať podozrenie z tunelovania majetku služby. Správu o údajnom tunelovaní spravodajstva vypracoval a zverejnil zástupca Romana M., dnes už zosnulý Vladimír Suchodolinský. Roman M. tvrdí, že micro SD karta s dokumentáciou mohla byť do jeho auta podstrčená. Polícia medzitým zastavila vyšetrovanie údajného tunelovania VSS.