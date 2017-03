Budaj navrhuje po amnestiách zmeny aj k voľbe generálneho prokurátora

Hlas verejnosti je silný a má význam aj pri otázke zrušenia Mečiarových amnestií. Myslí si to poslanec NR SR Ján Budaj (OĽaNO-NOVA), ktorý v pondelok na tlačovej besede vyjadril názor, že zrušenie amnestií považuje za víťazstvo, keďže aj vládna koalícia je za zrušenie a teraz pokračuje ďalej, volá po zmene voľby generálneho prokurátora.

Budaj zdôraznil, že v súčasnosti so skupinou viacerých poslancov NR SR rokuje s ústavnými právnikmi, ako zmeniť voľbu generálneho prokurátora, keďže dnes ho volí vláda a mnohé prípady končia nevyšetrené. „Nepredbiehal by som, je dôležité zistiť, či sa nám podarí nájsť podporu na zmenu voľby generálneho prokurátora priamo v parlamente alebo či sa bude zbierať petícia,“ povedal Budaj.

Dodal, že vytvára iniciatívu a petičný výbor, lebo podľa neho bez zmeny na generálnej prokuratúre Slovensko nepôjde dopredu. Dôvodom je, že generálny prokurátor by nemal byť výsledkom čisto straníckej voľby, lebo potom sú mnohé vyšetrovania ukončené a nevyriešené.

Ak by parlament nebol schopný zmeniť spôsob voľby generálneho prokurátora, tak by Budaj inicioval referendum. „Vyzývam verejnosť, aby pomohla očistiť Slovensko aj v oblasti generálnej prokuratúry, aby sa zmenil spôsob voľby generálneho prokurátora,“ dodal. Referendum by sa konalo s komunálnymi voľbami.

V petičnom výbore by podľa neho mala byť expremiérka Iveta Radičová, Pavol Demeš a Anna Remiášová.