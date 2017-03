Budaj: Nie je dôvod na skrátené legislatívne konanie k Mečiarovým amnestiám

Budaj vyjadril nádej, že predseda NR SR Andrej Danko dá šancu na rokovanie o spôsobe zrušenia amnestií. Ak by zajtra (v utorok 21. marca) parlament odhlasoval v skrátenom legislatívnom konaní koaličný návrh na zrušenie amnestií, bola by to podľa Budaja fraška.

Za viac času na diskusiu sa dnes vyslovil aj prezident Andrej Kiska. „Na zrušenie Mečiarových amnestií čakáme 20 rokov, preto nechajme prebehnúť diskusiu,“ povedal Kiska, ktorý súčasne poprosil koalíciu aj opozíciu v tejto veci o vzájomné porozumenie. (Viac v správe Kiska žiada viac času na diskusiu k zrušeniu Mečiarových amnestií.)

Skupina nezaradených poslancov (Miroslav Beblavý, Viera Dubačová, Katarína Macháčková, Jozef Mihál, Simona Petrík, Zuzana Zimenová a Oto Žarnay) sa dnes vyjadrila, že preferuje pôvodný návrh poslanca Budaja, vládny návrh podporí iba, ak budú splnené dve podmienky – ak sa prehodnotí úloha Ústavného súdu v celom procese a ak z neho budú vylúčení zaujatí sudcovia. (Viac v správe: Nezaradení preferujú Budajov návrh, vládny podporia len s podmienkami.)