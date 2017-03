Fico rokoval s Klubom 500 o nedostatku kvalifikovaných pracovníkov

Otvorili spolu tému nedostatku kvalifikovaných pracovných síl a dohodli sa, že v krátkom čase sa sústredia na štyri najdôležitejšie okruhy problémov. "Predovšetkým je to výstavba nájomných bytov a ubytovní pre zamestnancov, aby sme zlepšili mobilitu pracovnej sily. Zamestnávatelia prišli s viacerými variantmi, napríklad s tým, že by aj oni mohli stavať byty alebo ubytovne s podporou štátu. Takto by mohli nalákať zamestnancov aj zo vzdialených regiónov Slovenska,“ uviedol na tlačovej besede v Tisovci premiér.

Druhým dôležitým okruhom podľa Fica je štruktúra stredného odborného školstva, ktoré je však v kompetencii vyšších územných celkov (VÚC): "Po diskusiách so županmi platí, že je priestor na väčšiu mieru zásahu štátu do štruktúry stredného školstva. Tu sa chceme v spolupráci so zamestnávateľmi presne trafiť a dávať také odporúčania pre VÚC, ktoré zabezpečia, že štruktúra stredných škôl na území daného kraja bude zodpovedať predovšetkým zamestnávateľom. Je úplne evidentné, že budeme musieť zasiahnuť radikálnejšie do štruktúry stredného odborného školstva. Ak ďalej bude platiť, že stredné školy budú pomerne významne odtrhnuté od potrieb praxe, tak nebudeme mať dostatočné množstvo ľudí, ktorých prax potrebuje,“ povedal premiér.

Podľa nebo môže byť správnou cestou zatraktívnenie duálneho vzdelávania tak, aby na ňom participoval aj štát a náklady naň by neniesli iba zamestnávatelia. Pre študenta by podľa neho mohlo byť zaujímavejšie napojiť sa na konkrétnu firmu už počas štúdia.

Mobilita pracovnej sily, teda podpora dochádzania za prácou, bola zadefinovaná v rokovaniach ako tretí okruh, ktorý musia spolu riešiť. Plánujú diskutovať o doprave vlakmi a autobusmi. Poslednou témou bolo zneužívanie sociálneho systému, lebo naďalej napriek mnohým opatreniam je tu časť nezamestnaných, ktorí výrazným spôsobom sociálny systém zneužívajú. Na rozhovoroch s Klubom 500 sa zúčastnil aj minister financií Peter Kažimír. „V krátkom čase spracujeme niekoľko hlavných výziev a v priebehu niekoľkých týždňov bude na stole aj niekoľko legislatívnych a inštitucionálnych zmien,“ dodal Fico.

Na Slovensku je podľa premiéra asi 50 tisíc voľných pracovných miest. Stále je síce asi 8,5 percenta nezamestnaných, ale ich štruktúra je veľmi zlá.

Klub 500 je neziskové občianske združenie založené v roku 2002 slovenskými vlastníkmi a spoluvlastníkmi spoločností zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov. Klub vznikol s cieľom chrániť záujmy slovenských podnikateľov a zamestnávateľov ako doma, tak na pôde európskych inštitúcií.