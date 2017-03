Rozhodne sa v utorok o zrušení Mečiarových amnestií?

Úloha Ústavného súdu

Otázka posúdenia Ústavným súdom prekáža opozícii, považuje za zbytočné zahrnúť toto riešenie do novely ústavy. Tvrdí, že ústavní sudcovia, ktorých zvolil parlament za vlády Smeru, HZDS a SNS, by zrušenie amnestií mohli stopnúť. Faktom však je, že aj v prípade prijatia Budajovho návrhu sa rovnako môže táto vec dostať pred Ústavný súd. Upozornil na to včera Danko. „Návrh pána Budaja je procesne veľmi jednoduchý, ktorý by takisto nevylúčil, že do hry vstúpi Ústavný súd,“ vyhlásil Danko s tým, že do hry môže následne ešte vstúpiť aj Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.

Aj podľa prodekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského Mariána Gibu treba priznať, že akékoľvek riešenie sa prijme, tak minimálne osoby, ktoré budú prípadne stíhané v súvislosti s rušením amnestií, sa môžu obrátiť na Ústavný súd.

Poslanec Mostu-Híd Peter Kresák uviedol, že chce aj Budajov návrh doplniť, aby Ústavný súd dostal kompetenciu preskúmať rozhodnutie Národnej rady. „A to z jednoduchého dôvodu, aby sa čo najrýchlejšie vyriešila spornosť týchto krokov,“ vysvetlil Kresák. Dodal, že táto spornosť sa rieši aj vo vládnom návrhu, kde je daný časový limit na stanovisko súdu. „Ak Ústavný súd povie, že uznesenie Národnej rady o zrušení amnestií je v poriadku, tak bude platiť, ak sa nevyjadrí, tiež bude platiť,“ povedal Kresák. Podľa neho by neplatilo iba vtedy, ak sa nájde sedem hlasov ústavných sudcov, ktorí by povedali, že uznesenie parlamentu je v rozpore s ústavou.

Koaličný návrh na prijatie novely ústavy si takisto vyžaduje podporu 90 hlasov, vládne zoskupenie ich má len 80. Ak by sa aj koalícia nedohodla s opozíciou z SaS, OĽaNO a Sme rodina, stačili by jej hlasy ĽS NS, ktorá včera vládnemu návrhu vyjadrila podporu. Kotlebova strana zároveň uviedla, že je pripravená hlasovať aj za opozičný Budajov návrh, ak ho doplní o zrušenie milostí, ktoré udelil prezident Michal Kováč.

Predseda parlamentu Danko hovorí, že snahou je dosiahnuť čo najväčší konsenzus. Keď sa rozprával so šéfmi parlamentov na stretnutí v Ríme, aký problém rieši Slovensko, tak boli podľa Danka „v nemom úžase“. Dodal, že bez zmeny ústavy je rušenie amnestií nemožné, preto koalícia urobila krok na hranu zákona.