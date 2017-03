Čistý deň opäť témou komisie

Ministrovi práce Jánovi Richterovi (Smer) sa práve toto nepáči. Čistý deň sa opäť dostal do pozornosti po tom, čo jeho zriaďovateľka Zuzana Tománková upozornila, že opozičný politik si s ich bývalou klientkou vymieňal cez facebook sexuálne správy, pričom kontakt začal, keď dievča malo len 15 rokov, dnes je už dospelá. Ku komunikácii sa priznal poslanec parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár.

O tom, či sa bude na stretnutí v stredu v tejto súvislosti uvažovať aj o odobratí akreditácie Čistému dňu, považuje Richter za predčasné hovoriť. Ide podľa neho o vec Akreditačnej komisie.

„Ak zhodnotí, že nastala opäť chvíľa, aby sa ministerstvo práce zaoberalo odobratím akreditácie, tak to budem akceptovať a budem sa touto problematikou ďalej zaoberať,“ dodal Richter. Upozornil, že do prípadu okrem vedenia centra zasahujú aj opoziční politici, ktorí sa tiež zaštiťujú mladistvou klientkou zariadenia. Pripomenul, že na nich on dosah nemá, kým na centrum áno.

Na rokovanie komisie pozvali vedenie Čistého dňa aj psychologičku ústredia práce, ktorá minulý týždeň pre niektoré médiá povedala, že v centre panuje strach a manipulácia. Minister pripomenul, že práve ona bola pred rokom v kontrolnej komisii, ktorú ústredie vyslalo do tohto zariadenia. Podľa neho podpísala výsledok kontroly, kde nič takéto neuvádzala. Očakáva teda, že svoj rozdielny postoj vysvetlí.

„Nikdy sme ani triezve deti, ani deti pod vplyvom drog na rozdiel od druhej strany nevystavovali médiám. Nikdy som ako riaditeľ nedovolil, aby mladistvé osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony, boli vystavené konfrontácii pred médiami,“ reagoval na výčitky ministra riaditeľ Čistého dňa Peter Tománek.

Poukázal, že na ich poslednej tlačovke v Bratislave sa zúčastnil dospelý klient a dvaja bývalí dospelí klienti a to bola ich slobodná vôľa. Vyjadrenia psychologičky označil za lži. „Dnes (v pondelok – pozn. red.) dávame do pošty na ministerstvo práce sťažnosť na psychologičku, ktorá sa takýmto zavádzajúcim spôsobom vyjadruje voči nášmu zariadeniu,“ doplnil riaditeľ Čistého dňa.

V kauze Kollárových sexuálnych správ sa angažuje väčší počet opozičných politikov. Okrem samotného Kollára je to bývalý šéf Novy a advokát Daniel Lipšic. Ten zastupuje dievča Simonu, ktorá si mala s predsedom Sme rodina dopisovať. Simona totiž po prevalení kauzy zmenila názor.

Pôvodne v prípade správ so sexuálnym podtónom s Kollárom dala trestné oznámenia z ohrozovania mravnej výchovy mládeže, pred viac ako týždňom za účasti Lipšica zase podala trestné oznámenie na manželov Tománkovcov na Generálnej prokuratúre v Bratislave za nátlak a vydieranie. Úloha Lipšica je o to čudnejšia, že k Simone pribral mladistvú Tamaru, ktorá bola na úteku z resocializačného zariadenia a pátrala po nej polícia, čo on polícii neoznámil.

Matky oboch dievčat, ktoré videli záznam z Generálnej prokuratúry, tvrdili, že ich deti tam boli pod vplyvom drog. 17-ročná Tamara sa nakoniec vrátila domov v zlom zdravotnom stave a skončila v nemocnici.

Na účasť ďalšieho politika upozornil v sobotňajšom vydaní denník Nový Čas, ktorý informoval, že v deň, keď dievčatá podávali s Lipšicom na prokuratúre trestné oznámenie, sa celý čas o ne staral neznámy muž. Podľa zistení Nového Času ide o jedného z okresných šéfov Kollárovej strany Sme rodina v Nitrianskom kraji. Denník Pravda sa obrátil na kanceláriu hnutia Sme rodina s otázkami, o koho išlo a ako sa k dievčatám dostal a prečo ani on neoznámil polícii, že Tamara je na úteku. Do uzávierky sme však odpovede nedostali.

Do prípadu sa vložil aj prezident Andrej Kiska. Ten v piatok v otvorenom liste vyzval Richtera, aby situáciu v resocializačnom stredisku preskúmal, pretože má obavy z ohrozovania alebo porušovania práv detí. Zároveň sa však zastal Kollára a jeho sexuálnych správ, ktoré sú predmetom vyšetrovania. „Možno mi chýba od pána prezidenta postoj k opozičným poslancom, o ktorých si myslím, že obrazne tiež zneužívajú deti pre svoje politické ciele,“ poznamenal ku Kiskovmu listu minister.

V prípade nevhodnej komunikácie opozičného politika Národná kriminálna agentúra vedie trestné stíhanie vo veci ohrozovania mravnej výchovy mládeže, Kollár vypovedal na polícii ako svedok. Policajné prezídium o priebehu vyšetrovania neinformuje.

Zariadenie Čistý deň čelilo viacerým podozreniam zo zneužívania zverencov, ktoré preverovalo ministerstvo práce a Generálna prokuratúra i polícia. Vyšetrovanie niektorých prípadov ešte nie je ukončené. Rezort napriek odporúčaniu Akreditačnej komisie vo februári neodobral Čistému dňu akreditáciu na vykonávanie činnostii. Odôvodnil to tým, že zatiaľ nezistili žiadne skutočnosti, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu dieťaťa.