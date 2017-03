Polícia obvinila podnikateľa Bašternáka z daňového podvodu

Podľa neho podnikateľ ako konateľ spoločnosti BL-202 si v apríli 2012 neodôvodnene uplatnil nárok na odpočítanie DPH vo výške 1 974 954,43 eura. Ako prvý priniesol informáciu internetový portál webnoviny.sk.

Firma podnikateľa chcela vrátiť DPH za kúpu siedmich bytov v hodnote viac ako 11,849 milióna eura v komplexe FIVE STAR Residence, pričom za byty zaplatila len 1,456 milióna eur. Tým mala spoločnosť podľa vyšetrovateľa Národnej jednotky finančnej polície získať daňovú výhodu a neoprávnene si uplatniť nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH vo výške 1 732 287, 67 eura.

Fico sľúbil, že sa po obvinení z komplexu Bonaparte odsťahuje

Fico vo februári v Sobotných dialógoch RTVS povedal, že hneď ako bude vznesené obvinenie, pochopí, že nemôže zostať bývať v komplexe Bonaparte. „V tomto prípade to bude pre mňa neudržateľné," uviedol vtedy. Premiér je za byt v komplexe Bonaparte neustále terčom kritiky opozície.

Predseda OĽaNO Igor Matovič na obvinenie Bašternáka reagoval slovami, že "pevne verí, že premiér Robert Fico si dnes pred bytový komplex, v ktorom býva, pristaví sťahovacie autíčko. „Ak mu chýbajú brigádnici, sme k dispozícii. Za tejto situácie je neudržateľné, aby Fico si naďalej užíval luxus, ktorý pochádza z daňových podvodov,“ vyhlásil Matovič. Podľa neho Ficov okamžitý odchod z ukradnutého bytu bude dôkazom, ako to úprimne s bojom proti korupcii myslí.

Vyšetrovanie sa začalo v apríli 2016

Polícia začala vyšetrovať nadmerný odpočet DPH v apríli 2016, keď vyšetrovateľ Národnej jednotky finančnej polície začal trestné stíhanie, pripomína portál. Vyšetrovateľ rozhodol o obvinení na základe vypočutia viacerých svedkov a spisového materiálu z daňového úradu. Kvôli zabezpečeniu účtovných materiálov polícia vykonala viaceré domové prehliadky a prehliadky iných priestorov v sídlach spomínaných spoločností, ale aj v dome podnikateľa.

„Polícia zdokladovala, že byty pôvodne kúpila spoločnosť Rent and Wash s.r.o. 8. marca 2012 za jedno euro, pričom v kúpnej zmluve je uvedené, že išlo o holobyty. V kúpnej cene bola zahrnutá aj pôžička pôvodnému majiteľovi Viliamovi Grossovi vo výške 1,2 milióna eur z roku 2011 od kupujúcej spoločnosti. Následne firma Rent and Wash s.r.o. 19. marca 2012 uzavrela kúpnu zmluvu so spoločnosťou BL-202 na sumu takmer 12 miliónov eur,“ píše portál s tým, že podľa polície preto neobstojí tvrdenie, že firma Ladislava Bašternáka predávala nadštandardné upravené byty, pretože na ich prerobenie by mala len jedenásť dní.

Ako ďalej uvádza portál, podľa vyšetrovateľa Národnej jednotky finančnej polície spoločnosť BL-202 predala cez realitnú kanceláriu jeden z bytov 4. mája za 170-tisíc eur. Predávala ho ako holobyt. „Ostatných šesť bytov použila firma na splatenie pôžičky za konečnú cenu 1,2 milióna eur Patrikovi Zimanovi na základe dohody o vysporiadaní záväzku. Ziman dva zo šiestich bytov predal v auguste 2012 fyzickej osobe za 395-tisíc eur a zvyšné štyri byty 19. septembra za 200-tisíc eur,“ uvádza portál.