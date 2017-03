OĽaNO-NOVA navrhuje 52-týždňovú materskú

Poslanci Národnej rady SR za OĽaNO-NOVA pri rokovaní o vládnom návrhu novely zákona o sociálnom poistení podajú pozmeňujúci návrh na predĺženie obdobia poberania materskej dávky zo Sociálnej poisťovne zo súčasných 34 týždňov na 52 týždňov, teda na jeden rok.

Na utorkovej tlačovej besede to uviedla poslankyňa NR SR za OĽaNO-NOVA Erika Jurinová.

Podľa opozičnej poslankyne je správne, ak budú mať pracujúci rodičia podľa vládneho návrhu istotu v tom, že ani pôrodom sa nezhorší ich finančná situácia. "Ešte podnetnejšie bude, ak títo rodičia budú dostávať čistú mzdu po celých 52 týždňov,“ povedala Jurinová.

Osamelé matky až 66 týždňov

Ako ďalej uviedla, nárok osamelých matiek na materskú dávku by sa podľa návrhu OĽaNO-NOVA predĺžil zo súčasných 37 týždňov na 57 týždňov a matky, ktorým sa narodili dve a viac detí, by mali po novom nárok na materskú dávku 66 týždňov namiesto terajších 43 týždňov.

"Je to opatrenie, ktoré pomáha pracujúcim rodičom, tým, ktorí do systému odvádzali financie,“ povedala Jurinová. Ak by parlament tento návrh prijal, v budúcom roku by výdavky Sociálnej poisťovne na vyplácanie materských dávok stúpli o 130 mil. eur. "Nemocenský fond Sociálnej poisťovne je dlhodobo prebytkový, takže je evidentné, že úplne by sa „uživila“ aj táto novela,“ povedala.

Sto percent čistej mzdy

Podľa vládneho návrhu novely zákona o sociálnom poistení by sa materská dávka mala od mája tohto roka zvýšiť zo 70 % na 75 % z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO). Táto dávka by tak mala dosahovať takmer 100 % čistého príjmu, ktorý mala osoba pred odchodom na materskú dovolenku. Priemerná mesačná suma materskej dávky má po novom podľa rezortu práce a sociálnych vecí predstavovať 518,8 eura, čo je nárast o 34,60 eura.