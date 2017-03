VIA IURIS doručila NR SR 76 831 podpisov za zrušenie Mečiarových amnestií

SITA |

Organizácia VIA IURIS dnes pred začiatkom schôdze parlamentu priniesla do podateľne Národnej rady Slovenskej republiky krabice s vyzbieranými podpismi ľudí, ktorí cez online podpisovú akciu www.somza.to vyjadrili súhlas so zrušením Mečiarových amnestií.