Vo veci 'charitatívnej' akcie ĽSNS začala konať prokuratúra aj polícia

Podľa informácií na facebookovom profile RTVS začala v utorok konať Špeciálna prokuratúra a polícia vo veci charitatívneho podujatia, na ktorom rozdala Ľudová strana naše Slovensko trom rodinám s hendikepovanými deťmi šeky, každý v hodnote 1488 eur.

Orgány začali vyšetrovať predmetnú sumu, ktorá bola rodinám darovaná. Číslo 14 vyjadruje 14 slov rasistického vyhlásenia amerického extrémistu a člena Ku-klux-klanu Davida Lanea („We must secure the existence of our people and a future for white children,“ v preklade "Musíme zabezpečiť existeniu našich ľudí a budúcnosť pre biele deti.)

Číslo 88 reprezentuje nacistický pozdrav „Heil Hitler“, pretože H je ôsme písmeno v abecede.

Historik SAV Jakub Drábik pre RTVS povedal, že „tieto symboly sú veľmi známe. Myslím, že aj na Slovensku s nimi máme skúsenosť. Sú popísané po stenách, je to dosť známe hlavne v nacistických, neonacistických, fašistických radikálnych kruhoch.“

ĽSNS nevidí problém v tom, že darované šeky boli práve v hodnote, ktorá reprezentuje nacistické a fašistické postoje. Podpredseda a poslanec strany Milan Uhrík tvrdí, že ide o náhodu: „Takto nám to vyšlo, vyzbierali sme sa, vydelili sme to tromi. Podľa nás je to číslo ako každé iné. Neviem si predstaviť, že teraz budeme hodnotiť čísla ako rasistické alebo nerasistické,“ uviedol pre RTVS Uhrík.