Kiska prijal Fegyveresa, podľa ktorého je v spisoch pravda

„Ked som sa pána Fegyveresa pýtal, čo bol najtraumatizu­júcejší zážitok, povedal, že to určite bola smrť jeho priateľa (Róberta Remiáša, pozn. SITA). Keď som sa ho pýtal, čo je jeho najväčšou túžbou, čo by sa malo stať, tak to bolo jedno čarovné slovo – pravda. Aby sa ľudia dozvedeli pravdu,“ povedal dnes prezident pre médiá.

„S Oskrarom Fegyveresom som sa stretol na jeho prianie. Porozprával mi svoj príbeh, príbeh človeka, ktorému štát zničil život,“ uviedla ďalej hlava štátu s tým, že veľmi pozorne sleduje to, čo sa v týchto dňoch deje v Národnej rade SR. „Som veľmi rád, že aj politici, ktorí roky tvrdili, že Mečiarove amnestie sa nedajú zrušiť, dnes svoj názor zmenili a skutočne je pred nami historická šanca tieto amorálne amnestie zrušiť,“ dodal prezident.

Kisku podľa Fegyveresa zaujímalo, čo robil, keď bol v cudzine, ako sa to celé stalo a či videl film Únos. Pokiaľ ide o zrušenie amnestií, o ktorých bude parlament rokovať na budúci týždeň, Fegyveres uviedol, že sa zatiaľ teší z toho, že existuje predbežná dohoda a že sa to celé nezatvorilo do zásuvky, nezmiatlo zo stola. Na otázku, či sa podľa neho podarí nájsť pravdu, Fegyveres uviedol, že pravda je podľa neho nájdená. „Pravda podľa mňa je nájdená, niekde bude v spisoch, len ich bude treba vybrať,“ odpovedal svedok únosu. Na druhej strane priznal, že nevie, či by mal byť niekto z ľudí, ktorí to nariadili, potrestaní. „Ja neviem, či po 22 rokoch to má ešte zmysel. Podľa mňa je základným princípom to, aby sa ukázalo, kto to riadil, kto to organizoval, ako sa to stalo, kto za tým stojí,“ povedal Fegyveres.

Oskar Fegyveres priznal, že nikdy predtým v Prezidentskom paláci nebol. S prezidentom Michalom Kováčom sa totiž stretol u neho doma v Dúbravke, najprv spolu komunikovali tak, že Fegyveres bol v jednej izbe a Kováč v druhej. „Až potom som povedal, že pokojne sa ukážem, že som to ja. Vtedy som mu porozprával, ako sa stal únos, čoho som sa ako ako príslušník Slovenskej informačnej služby zúčastnil“.