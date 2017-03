Očkovaní proti osýpkam pribúda

Pred osýpkami v tejto krajine najnovšie varuje aj naše ministerstvo zahraničných vecí. Na svojej webovej stránke odporúča opatrnosť pri cestovaní do tejto krajiny.

Hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Zuzana Drobová tvrdí, že kým od septembra do februára tohto roka bolo v Rumunsku hlásených tritisíc prípadov ochorenia, dnes je to už o štyristo viac. Väčšinou ide o deti do štyroch rokov. Za posledný mesiac pribudlo ďalšie, v poradí sedemnáste úmrtie.

Aby sa dosiahla dostatočná kolektívna imunita proti osýpkam, je potrebná 95–percentná zaočkovanosť. Pod touto hranicou je Bratislavský, Trenčiansky, Banskobystrický a Košický kraj. Autor: SHUTTERSTOCK

Zvýšený záujem

V niektorých krajoch a okresoch Slovenska je dnes zaočkovanosť detí menej ako 95-percentná, čo zvyšuje riziko epidémie i u nás. V súvislosti so správami o epidémii u susedov však už aj niektorí rodičia neočkovaných detí u nás zrejme zmenili názor. „V súvislosti s medializovanými informáciami o epidémii osýpok prebiehajúcej v Rumunsku a Maďarsku sme zaregistrovali zvýšený záujem o očkovanie proti osýpkam,“ uviedla Drobová. Vakcínu hradí zdravotná poisťovňa.

„Pravdepodobnosť vývozu infekcie osýpok z Rumunska je stále veľmi vysoká, vírus je vysoko nákazlivý a šíri sa vzduchom kašľaním a kýchaním,“ upozorňuje slovenské ministerstvo zahraničných vecí na svojej webovej stránke. Rezort odporúča opatrnosť pri cestovaní do Aradskej, Temešvárskej a Marušskej župy a v týchto regiónoch vyzýva striktne dodržiavať zvýšené hygienické pravidlá.

Rumunsko doplatilo na neočkovaných

Osýpky hlási v Rumunsku až 37 zo 42 žúp. Najviac postihnutá je Krašovsko-Severinská župa v rumunskom Banáte na hraniciach so Srbskom. „Až 96 percent všetkých prípadov ochorenia sa vyskytlo u neočkovaných osôb. Z tohto dôvodu prebieha v postihnutých miestach masívna očkovacia kampaň zameraná na neočkované osoby,“ povedala Drobová.

Ochorenie z Rumunska už prekročilo hranice do Maďarska. V meste Makov na juhu krajiny kvôli osýpkam ešte začiatkom marca zatvorili nemocnicu, pretože bolo infikovaných 13 zdravotníkov. Dnes už hlásia 41 prípadov osýpok.

Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že epidémie osýpok sa stále vyskytujú v krajinách s nízkou úrovňou zaočkovanosti, pričom ani Slovensko nemusí byť výnimkou. „Množstvo epidémií osýpok je dôkazom, že ochorenie neustále cirkuluje v populácii. Vzhľadom na pokles zaočkovanosti v Slovenskej republike sa nedá vylúčiť import ochorení na naše územie,“ povedala hovorkyňa hlavného hygienika.

Hranica 95 percent

Na dosiahnutie dostatočnej kolektívnej imunity proti osýpkam je nutné zabezpečiť 95-percentnú zaočkovanosť. Pod touto hranicou sú viaceré kraje – Bratislavský, Trenčiansky, Banskobystrický a Košický. V niektorých okresoch, napríklad v okrese Medzilaborce, je to dokonca pod 90 percent.

Pediatrička zo Sobraniec Marcella Beňaková tvrdí, že vo svojej ambulancii má stopercentnú zaočkovanosť proti osýpkam. „Našťastie nemám ani jedného rodiča, ktorý by odmietol očkovanie, ale sú regióny, kde majú kolegovia problémy a rodičia nechcú svoje deti zaočkovať,“ povedala Beňaková. Zdôrazňuje, že osýpky patria k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíria vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva.

Riziko šírenia infekčných ochorení dnes predstavuje zvýšená migrácia ľudí. „Takto sa k nám pred dvomi či tromi rokmi dostal aj mumps, ktorý je v programe povinného očkovania. Doniesli ho k nám z Anglicka, mali sme dva či tri prípady, našťastie s ľahkým priebehom,“ povedala. Blížiace sa dovolenkové obdobie môže riziko importu ochorení ešte zvýšiť.

Antikampane

„Možnosť dovlečenia nejakých infekcií sa zvyšuje, nech sa však boja tí, čo nie sú očkovaní,“ hovorí Beňaková. Ak sa nakazí očkovaný človek, priebeh choroby je podľa lekárky zvyčajne ľahký a bez komplikácií.

Počet zaočkovaných detí sa dnes znižuje antikampaňami, tvrdí epidemiologička Zuzana Krištúfková. „Verím, že väčšina rodičov má zdravý rozum a dáva svoje deti očkovať, pretože vedia, že tak chránia ich zdravie,“ povedala.

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich nebezpečenstvo spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie sa začína nádchou, kašľom, zápalom spojiviek, zvýšenou teplotou a výskytom vyrážok, ktoré sa najskôr objavia za ušami, potom na tvári. Do štyroch dní sa rozšíria na celé telo. Postihnuté sú najmä deti do 5 rokov veku.

Po prekonaní celoživotná imunita

Zdrojom nákazy osýpkami je chorý človek v počiatočnom štádiu ochorenia, ešte pred objavením sa vyrážky. Infekcia sa prenáša vzduchom prostredníctvom výlučkov horných dýchacích ciest chorého. Po prekonaní ochorenia získava človek imunitu, ktorá je celoživotná.

Keďže osýpky sú vírusové ochorenie, liečba antibiotikami neprichádza do úvahy. Drobová z Úradu verejného zdravotníctva tvrdí, že jedinou prevenciou je očkovanie, preto treba zdôrazňovať jeho význam.

Pred zavedením pravidelného očkovania detí proti osýpkam v roku 1969 evidovali na Slovensku tisíce ochorení ročne s početnými komplikáciami a úmrtiami. Po roku 1969 chorobnosť postupne klesala až na nulové hodnoty. Posledná epidémia osýpok sa u nás vyskytla na prelome rokov 1997 a 1998.