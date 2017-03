Dohoda stojí na Kováčových milostiach

V nej totiž figuroval Michal Kováč ml. ešte s ďalšími osobami. Podľa informácie z prezidentskej kancelárie Kováč udelil v tejto veci milosti šiestim ľuďom. S požiadavkou, aby sa zrušila milosť nielen pre Michala Kováča ml., ale aj ďalších obvinených v kauze Technopol, prišla opozícia.

Strany vládnej koalície od začiatku navrhujú, že sa majú zrušiť Mečiarove amnestie a milosť prezidenta Kováča, ktorú dal svojmu synovi v decembri 1997. „Mám jeden problém, tento kompromis nevznikol jednoducho, a teraz, keď sme blízko, že sa dajú amnestie zrušiť, opozícia robí všetko pre to, aby to nebolo.

Prvýkrát sme blízko toho, aby sme amnestie zrušili, teraz však hľadajú výhovorku, prečo nie. Ak tento pokus zrušenia amnestií nevyjde, ja už iný robiť nebudem,“ povedal v stredu Pravde šéf Mostu-Híd Béla Bugár v reakcii na podmienku opozície, aby sa zrušili milosti všetkým osobám z kauzy Technopol.

Bugár pripomenul, že cieľom bolo zrušiť amnestie, ktorými zastupujúci prezident Mečiar amnestoval fakticky SIS, a takisto zrušiť milosť, keď prezident Kováč dal milosť svojmu synovi. „Nič viac,“ zdôraznil.

Šéf klubu SNS Tibor Bernaťák hovorí, že o podmienkach opozície, ktorých je celkovo päť, sa bude rokovať. Za zložitú považuje práve otázku, že rušenie milostí sa má týkať všetkých aktérov kauzy Technopol. „Nevieme presne zadefinovať okruh ľudí, ktorých by sa to týkalo. Najskôr sme mali informáciu o troch, neskôr o piatich ľuďoch,“ podotkol Bernaťák.

Podľa informácie Kancelárie prezidenta SR, ktorú v stredu poskytla denníku Pravda, bývalý prezident Kováč udelil v kauze Technopol milosti šiestim ľuďom, boli nimi Michal Kováč ml., Martin Syč-Milý, Marián Kočner, Peter Krylov, Rudolf van der Werff a L. Rosenbergerová.

Opozícia trvá na tom, aby sa zrušili Kováčove milosti pre všetkých obvinených v kauze Technopol. „Nešlo o kauzu Michala Kováča ml. To bola kauza Technopol a všetci jej aktéri aj dostali milosti. Preto chceme, aby aj všetci jej aktéri mali zrušené milosti, inak by sa mohlo stať, že niektorí účastníci tejto kauzy využijúc ochranu milosti by mohli začať falošne svedčiť,“ povedal poslanec Ján Budaj z OĽaNO-Nova.

Podobný názor ako opozícia v tejto veci zastáva aj prezident Andrej Kiska. V liste predsedovi parlamentu a predstaviteľom štandardných politických strán uviedol, že okrem Kováča ml. sa opomínajú milosti pre ďalších päť osôb v kauze Technopol.

Prípad Technopol siaha ešte do roku 1992. V roku 1994 bol na základe žiadosti nemeckých orgánov vydaný na Kováča ml. medzinárodný zatykač. Obvinenie Kováča stálo len na výpovedi Krylova, že sa prezidentov syn zúčastnil na podvode, pri ktorom mala bratislavskej firme Technopol vzniknúť škoda viac ako 2 milióny amerických dolárov. Išlo o obdobie, keď už vzťahy medzi vtedajším prezidentom Kováčom a premiérom Vladimírom Mečiarom boli napäté.

V posledný augustový deň 1995 príslušníci SIS zavliekli Kováča ml. do Rakúska, kde ho po telefonáte zo Slovenska tamojšia polícia našla a po krátkom pobyte v nemocnici na základe medzinárodného zatykača zadržala. Neskôr súd vo Viedni rozhodol o jeho vrátení na Slovensko, keďže do Rakúska bol násilne zavlečený.

Ešte v roku 1996 chcel ísť Kováč ml. vypovedať do Nemecka, ale na hraniciach mu polícia odobrala pas. Koncom roka 1997 mu otec prezident udelil milosť a o pár týždňov mu vrátili aj cestovný doklad, aby mohol vypovedať v kauze Technopol v Nemecku. V roku 2000 súd v Bavorsku definitívne zastavil trestné stíhanie Kováča ml.

V prípade zrušenia milosti pre Kováča ml. je však nepravdepodobné, že by mu znovu hrozilo trestné stíhanie. Myslí si to aj jeho právnik Ján Havlát, ktorý ho zastupoval. „Bolo právoplatne zastavené trestné stíhanie v Mníchove. Platí právna zásada, nie dvakrát za to isté,“ povedal Pravde Havlát. K samotnému rušeniu milostí prezidenta Kováča, o ktorých má rozhodnúť parlament, sa nechcel vyjadrovať.

Obavy z trestného stíhania v kauze Technopol nemá kontroverzný podnikateľ Marián Kočner. Povedal, že súd ho oslobodil. Podľa Kočnera slovenský parlament ťažko môže zrušiť rozhodnutie nemeckého súdu.

Preto považuje zámer rušiť Kováčove milosti v kauze Technopol za právne irelevantný. Dodal však, že ak sa zrušia v kauze Technopol, tak potom nech sa zruší aj milosť pre Oskara Fegyveresa, expríslušníka SIS, ktorý podal svedectvo o účasti ľudí z tajnej služby na únose Kováča ml.

V parlamente sú aktuálne dva návrhy na zrušenie Mečiarových amnestií, ktoré 19 rokov bránia postaviť pred súd páchateľov únosu prezidentovho syna Michala Kováča ml. do Rakúska. Vládna koalícia chce najskôr zmeniť ústavu tak, aby parlament dostal oprávnenie zrušiť amnestie alebo milosti hlavy štátu.

Následne sa má ústavnou väčšinou prijať uznesenie o zrušení Mečiarových amnestií a milosti, ktorú udelil prezident Kováč synovi. Opozícia je pripravená podporiť koaličný návrh, trvá však na prijatí svojich piatich podmienok. Čas na rokovanie je niečo vyše týždňa. Na budúci utorok sa má hlasovať o vládnom návrhu v prvom čítaní a o dva dni neskôr sa rozhodne definitívne.

Druhý návrh poslanca Jána Budaja z OĽaNO počíta s prijatím ústavného zákona, ktorý by sporné amnestie zrušil. Ten však nemá dostatočnú podporu 90 hlasov zákonodarcov.