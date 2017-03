Kramár pri prejave v parlamente politikov nešetril

Podľa portálu teraz.sk Kramár politikov nešetril a verí, že sa podarí zrušiť Mečiarove amnestie a napravia sa krivdy minulosti. „Do politiky sa dostala veľká špina, treba ju vyplieniť. Niekde na začiatku sa stala chyba pri vzniku tohto krásneho štátu. Ja mám rád túto krajinu, nepokazme si ju. Na začiatku sa stala chyba, postavilo sa to na krvi, ubližovaní a nespravodlivosti. Teraz je možnosť to napraviť. Držím palce, aby sa tak stalo,“ poznamenal.

Politické divadlo označil za otrasné. Prekáža mu, že poslanci nepočúvajú svojich kolegov, ktorí rečnia, aj to, že nechodia riadne do práce. „Vy ste si vybrali toto povolanie. Ste politici, platení z našich daní. My sme si vás volili a vašou povinnosťou za to, že beriete plat, je sedieť v parlamente a počúvať toho, kto rozpráva,“ vyhlásil.

Kramár kritizuje aj nový zvyk politikov neodpovedať na otázky novinárov. „Vy ste platení z daní nás všetkých, čo niečo robíme. Vy politici máte psiu povinnosť odpovedať novinárom, nech sú akíkoľvek. Novinári sú vlastne naše ústa, oni sa pýtajú za nás. Ste povinní odpovedať, si myslím, a sedieť v parlamente a nevyhovárať sa. A takisto hlasovať,“ odkazuje poslancov.

Herec neuznáva pri hlasovaní možnosť zdržať sa. „Neviem, či to tam má miesto. Mali by ste mať ten charakter v sebe a vedieť sa rozhodnúť, či áno alebo nie. To zdržal sa je veľmi alibistické a politikárčenie, ako sa tomu hovorí,“ poznamenal.

Kritizoval aj Andreja Danka

Podľa Kramára už Danko za svoje niekoľkomesačné pôsobenie v parlamente dal námet na film. Ak by sa točil, bola by to podľa Kramára pekná fraška. „Ak sa to raz bude točiť, už teraz mi je ľúto toho herca, ktorý sa bude musieť učiť tie siahodlhé monológy o ničom a tie zvraty. Je to neskutočné,“ poznamenal.

Herec kritizoval aj to, že do parlamentu sa dostali predstavitelia strany ĽSNS. Kotlebovcom v parlamente podľa neho treba premietať oscarový film Obchod na korze. Kramár zároveň zdôraznil, že na dnešnú konferenciu o zrušení Mečiarových amnestií prišiel sám za seba. Nie za politickú stranu, ani za nikoho iného. „Nikto ma neplatí, som tu sám za seba. Je to moja občianska odvaha a možno aj povinnosť,“ povedal.