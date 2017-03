Padne pre korupciu prvá firma?

Vyšetrovateľ využil inštitút trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý sa dostal do zákona v júli minulého roka. Okrem firmy sú z nepriamej korupcie obvinení traja muži, medzi nimi starosta.

„Ide o prvý príklad, kedy sme aplikovali Inštitút trestnej zodpovednosti právnických osôb v oblasti boja proti korupcii,“ pripomenul prezident Policajného zboru Tibor Gašpar. Dodal, že takto budú postupovať nielen voči fyzickým osobám, ktoré sa dopúšťajú takéhoto konania, ale aj osobám právnickým.

Kauza sa týka vybavovania súhlasu na zhodnocovanie odpadu pre súkromnú spoločnosť na okresnom úrade životného prostredia. Starosta bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves Milan Jambor bol podľa polície v úlohe sprostredkovateľa a koncom januára kontaktoval zamestnanca okresného úradu. Úradníkovi z odboru životného prostredia mal sľúbiť 5-tisíc eur za to, že vydá súhlas pre eseročku.

Začiatkom februára mal túto ponuku podľa polície zopakovať, pričom následne v polovici februára sa úradník stretol aj so zástupcami spoločnosti Miroslavom Z. a Vladimírom U. Tí mu okrem päťtisícovej sumy ponúkali aj „štvrťročný paušálny výnos“, ak schváli aj ďalšie žiadosti spoločnosti.

„Polícia 15. marca voči trom mužom vzniesla obvinenie z prečinu nepriamej korupcie, za čo im hrozí trest až na dva roky väzenia,“ spresnil Gašpar. Úradník podľa neho spolupracoval s políciou.

Odborníčka na trestnú zodpovednosť právnických osôb Lucie Schweizer z advokátskej kancelárie Ružička Csekes uviedla, že je to dobrá správa, ak sú orgány činné v trestnom konaní aktívne v boji s korupciou aj v rovine právnických osôb. Verí, že prípadov obvinenia pribudne, vrátane tých veľkých, ktoré boli nedávno medializované.

„Neubehol ani rok od účinnosti nového zákona a prvé obvinenie právnickej osoby je na svete. Podľa dostupných informácií úplatok úradníkovi sľúbili aj samotní predstavitelia firmy. Nedávno v médiách predstaviteľmi vlády pertraktovaný boj proti korupcii tak nadobúda isté kontúry," poznamenala advokátka.

Právnická osoba podľa nej mohla byť z nepriameho podplácania obvinená v dôsledku toho, že za ňu a v jej prospech protiprávne konali ňou poverené osoby a nemuseli to byť nutne jej zamestnanci.

„Ak táto eseročka má prijaté preventívne opatrenia na ochranu pred aplikáciou trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, je možné, že stíhané a nakoniec odsúdené budú iba fyzické osoby,“ doplnila Lucie Schweizer. Tie môžu byť v rámci súkromnej spoločnosti stíhané, keď sa zistí, ktoré to boli. Napríklad ak štatutár, konateľ, vedúci oddelenia aj poradca vystupovali za spoločnosť. Je však k tomu vedené samostatné konanie. Vyšetrovateľ ho však môže spojiť do jedného.

Tresty pre právnické osoby sú špecifické. Medzi ne patrí napríklad zrušenie spoločnosti, zákaz činnosti, zákaz účasti na verejnom obstarávaní, zverejnenie odsudzujúceho rozsudku, peňažný trest do výšky 1,6 mil. eur.

K prijatiu trestnoprávnej zodpovednosti firiem tlačili Slovensko záväzky voči medzinárodným inštitúciám. Od roku 2012 u nás síce platila tzv. nepriama zodpovednosť právnických osôb, ktorá mala postihovať také spoločnosti, ktoré sa využívali na páchanie kriminality, napríklad zakrývali predaj drog. Ani raz však nebola využitá.

Kauza rozpútala debaty aj v samotnej bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Nezávislí poslanci miestneho zastupiteľstva aj aktivisti vyzvali starostu, aby sa vzdal všetkých volených verejných funkcií.

„Je našou povinnosťou dať jasný signál, že korupciu v našej mestskej časti i v našom meste netolerujeme a v prípade obvinenia verejného predstaviteľa je vecou elementárnej slušnosti a politickej kultúry vedieť včas odísť,“ reagoval poslanec Rastislav Tešovič s tým, že zároveň podávajú aj návrh na zvolanie mimoriadneho miestneho zastupiteľstva. Ten by mal zasadnúť do dvoch týždňov. Denník Pravda sa pokúšal získať stanovisko starostu Jambora. Do uzávierky nedvíhal telefón a podľa pracovníčky úradu je do konca týždňa na dovolenke.

Premiér Robert Fico (Smer) tento týždeň vyhlásil, že plánuje znížiť korupciu, najmä pri čerpaní peňazí Európskej únie. Ten kto korupčné správanie nahlási, vláda ho zvýhodní.

„Veľmi intenzívne teraz pracujeme na novej legislatívnej úprave oznamovateľov trestnej činnosti korupcie, kde chceme absolútne zatraktívniť to, že niektorí ľudia, ktorí sú pripravení takúto činnosť nahlasovať, budú podporovaní a do určitej miery aj zvýhodňovaní," povedal Fico. Slová smeroval hlavne tým, ktorí prichádzajú do kontaktu s európskymi fondmi, aby čokoľvek, čo ich vyrušovalo alebo vyrušuje, okamžite nahlasovali.

Za najväčší problém premiér označil nedostatok dobrých informácií, čo podľa neho tvrdia aj orgány činné v trestnom konaní. „Generálny prokurátor potvrdil, že pokiaľ nebude verejnosť poskytovať príslušným orgánom dostatok kvalitných informácií o korupčnom správaní, je veľmi ťažko následne sa tejto trestnej činnosti venovať,“ dodal Fico.