Dobehne Kotlebu jeho podnikanie?

Môže prísť o šesť mesačných platov, pretože si svoju živnosť zrušil až v čase, keď už takmer sedem mesiacov bol poslancom. Živnosť na obchodovanie s módou začal v roku 2006, ukončil ju až tento rok vo februári. Podľa zákona o konflikte záujmov verejný funkcionár sa musí svojej podnikateľskej činnosti vzdať do 30 dní od nástupu do verejnej funkcie. Podnikanie však nie je jediným problémom poslancovho módneho butiku. Aj cezeň sa snažil podsúvať verejnosti fašistickú symboliku.

Ako je to so živnosťou predsedu ĽS NS, sa extrémistické hnutie nechce vyjadrovať. V živnostenskom registri nie sú údaje, či ju mal Kotleba pred zrušením pozastavenú. Ani to, kedy o skončenie živnosti požiadal.

Predseda parlamentného výboru pre nezlučiteľnos­ť funkcií Martin Poliačik (SaS) uviedol, že ak získa dosť informácií, tak konanie začne sám. "V prípade, že dostanem podnet, tak sa konanie začne a budeme preverovať, či bola živnosť pozastavená, alebo zrušená až počas výkonu mandátu. Na oba varianty však potrebujem súhlas výboru,“ povedal Poliačik. Ten môže Kotlebovi udeliť sankciu vo výške 12-tisíc eur.

Živnosť, ktorú pozastavil koncom februára, bola na obchodné meno Mgr. Marian Kotleba – KKK – Anglická móda. Podľa wikipédie tri veľké písmená K znamenajú skratku rasistickej organizácie Ku-Klux-Klan v južnej časti Spojených štátov. Podpredseda ĽS NS Milan Uhrík to odmietol a tvrdí, že veľké písmená K v názve firmy znamenajú skratky troch bratov Kotlebovcov.

Podľa portálu topky Kotlebov obchod čelil problémom už v minulosti. Podobnú nacistickú symboliku, akú predviedli pri charitatívnej akcii minulý týždeň, kde rodine so štyrmi deťmi, v ktorej je aj dieťa na vozíčku, darovali šek na sumu 1 488 eur, mali aj v obchode.

Zakomponovali ju do svojich zliav. Ak človek napríklad nakúpil nad 8 818 korún, navyše mal dostať teleskopický obušok. Ako bonus pri nákupe nad 1 488 korún zas bol sprej so slzotvorným plynom. Členovia Slovenskej pospolitosti a mestskí policajti v Banskej Bystrici mali disponovať zľavou 8,8 percenta. Prípadom darovaných peňazí sa už zaoberá Národná kriminálna agentúra a Úrad špeciálnej prokuratúry.

Číslo 1 488 je považované za jeden zo symbolov neona­cistov. Kombinuje dve čísla – 14 a 88. Pôvodcom symboliky štrnástky je americký neonacista David Laine. Osemnástka symbolizuje Adolfa Hitlera (podľa poradia v abecede – A ako jednotka, H ako osmička).

Parlamentný výbor už raz Kotlebovu živnosť riešil v roku 2015. Vtedy nebol poslancom parlamentu, ale županom. Kotleba pokutu napokon nedostal, lebo podnikanie stihol medzičasom pozastaviť.