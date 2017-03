Rodičia malých detí dostanú pridané

„Tieto legislatívne zmeny robíme najmä pre ďalšie zvýšenie podpory rodičov, ktorí pred narodením detí vykonávali zárobkovú činnosť. Chceme im tým uľahčiť rozhodovanie pre založenie rodiny a s ním súvisiace prerušenie kariéry. Aj vďaka tomu, že ekonomika a rozpočet to dovoľujú, môžeme si úpravy dovoliť,“ skonštatoval minister práce Ján Richter (Smer).

Šéf sociálneho rezortu však súhlasí, že po dorovnaní materského na výšku pôvodného netto príjmu vznikne medzi ním a rodičovským príspevkom značný skok. „Preto je moja osobná vízia taká, aby sme v priebehu tohto volebného obdobia otázku rodičovského príspevku riešili minimálne ešte raz,“ naznačil. Predstaviť by si vedel jeho ďalšie zvýšenie aspoň o sumu, s akou sa počíta k 1. máju. Vyššie materské zabezpečí prijatá vládna novela zákona o sociálnom poistení. „Vplyvom predmetného opatrenia budú mať osoby poberajúce materské nárok na približne 100 percent čistého príjmu, ktorý dosahovali pred vznikom nároku naň,“ konštatuje sa v dôvodovej správe. Podľa novely sa výška materského od začiatku mája upraví aj tým poistencom, ktorí ho poberali už aj pred týmto termínom, no zároveň naň majú nárok aj po 30. apríli.

Aký je rozdiel Materská dávka nemocenská dávka, vypláca sa z prostriedkov Sociálnej poisťovne, jej výška rastie úmerne so sumou peňazí, ktoré matka poisťovni odviedla pred odchodom na materskú dovolenku, podmienkou je dĺžka nemocenského poistenia po dobu 270 dní za posledné dva roky, ide o dávku zásluhovú, ktorá je pre každého iná

od 1. mája sa bude vyplácať v sume 75 percent vymeriavacieho základu pôvodnej hrubej mzdy matky po obvyklú dobu 34 týždňov (pre jedno dieťa), resp. 43 týždňov pri dvoch a viac naraz narodených deťoch, osamelá matka na ňu má nárok 37 týždňov a otec či pestún 28 týždňov

v tomto roku sa zatiaľ vypláca v maximálnej sume 1 260 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci) alebo 1 219,30 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci), od mája to bude najviac 1 349,91 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci) a 1 306,36 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) Rodičovský príspevok štátna dávka, uhrádza sa z prostriedkov štátneho rozpočtu, je solidárna a každému patrí rovnako

od 1. mája sa bude vyplácať v jednotnej sume 213,20 eura (pre dvojčatá 266,50 eura, pre trojčatá 319,80 eura), po obvyklú dobu do troch rokov veku dieťaťa, prípadne do šiestich rokov u dieťaťa s nepriaznivým zdravotným stavom

vyplácanie spravidla nadväzuje na skončenie poskytovania materského (ale môže sa poskytnúť aj súbežne popri materskom, a to v prípade, ak je suma rodičovského príspevku vyššia ako suma materského – vtedy poberateľovi patrí doplatok vo výške rozdielu medzi sumou rodičovského príspevku a sumou materského), ak nárok na materské vôbec nevznikol, môže sa poskytnúť už od narodenia dieťaťa Zdroj: Sociálna poisťovňa, ÚPSVaR

Materské len vlani dostávalo okolo 26-tisíc matiek, prípadne aj otcov či osvojiteľov dieťaťa, a to v priemernej sume 478 eur. Zmena priemer zdvihne na zhruba 535 eur. Toto opatrenie si preto v ďalších rokoch vyžiada viac peňazí z verejných zdrojov. Pre tento rok o 6,93 milióna eur, v budúcom roku o 12,67 milióna eur a v roku 2019 asi o 13,51 milió­na eur.

Súčasná dĺžka materskej dovolenky, teda bežne 34 týždňov a v niektorých kategóriách o čosi viac, sa však meniť nebude. Už teraz totiž patrí k najdlhším v Európskej únii. Pred Slovenskom je v dĺžke jej trvania už iba Bulharsko, Švédsko a Veľká Británia. Aj spomedzi krajín V4 je najdlhšia, keďže v Česku trvá 28, v Maďarsku 24 a v Poľsku 20 týždňov.

Rodičovský príspevok ročne poberá viac ako 140-tisíc ľudí. Viac ako tri roky sa nemenil preto, že sa pre nízku až zápornú infláciu nemenilo ani životné minimum, od ktorého sa odvíja jeho výška. Včera schválený vládny návrh novely zákona preto momentálne ustanovuje úpravu sumy príspevku o 10 eur nad rámec automatického zákonného mechanizmu. Aj táto novela bude mať negatívny vplyv na verejné financie, v tomto roku si zvýšenie vyžiada 9,93 milióna eur navyše, v budúcom, 17,19 milióna a o ďalší rok neskôr 17,37 milióna eur.

Približne 3,5 tisíca poberateľov rodičovského príspevku zároveň dostáva pomoc v hmotnej núdzi. „Nakoľko rodičovský príspevok sa považuje za príjem na účely určenia výšky pomoci v hmotnej núdzi, táto sa o nárast rodičovského príspevku zníži,“ upozornil rezort práce.

S prijatou novelou sa upravia aj zvýšené sadzby rodičovského príspevku pre tých, ktorým sa naraz narodilo viac detí. Teraz je jeho suma 254 eur v prípade narodenia dvojčiat a 304,80 eura pre trojčatá. „Mechanizmus zvýšenia sa nemení, teda na každé ďalšie narodené dieťa z jedného pôrodu sa rodičovský príspevok zdvihne o 25 percent zo základu,“ informovala Jana Lukáčová z Ústredia práce. Po novom tak rodičia dvojčiat získajú nárok na príspevok v sume 266,50 a v prípade narodenia trojčiat 319,80 eura.

Podľa Sone Holíkovej z Únie materských centier je akékoľvek zvyšovanie dávok pre rodičov vítané, hoci prijateľnú úroveň stále nedosahujú. „Koncepčnejšie by však bolo, keby s ním ruka v ruke išli aj iné služby,“ odporúča Holíková. Konkrétne poukazuje na fakt, že zamestnávatelia neradi ponúkajú matkám napríklad polovičné pracovné úväzky, keďže administratíva pre obsadenie jedného pracovného miesta sa im tak zdvojnásobí. „Štát by im mal pomôcť túto agendu zjednodušiť,“ mieni zástupkyňa matiek. Podobne, ako dodáva, aj odvody zo skrátených úväzkov sú nižšie, čo pre matku do budúcnosti znamená horšie sociálne zabezpečenie až ohrozenie chudobou. „V zahraničí sa platby odvodov spoločne vzťahujú na manželov. Aj tu by bol priestor, aby sa podporilo uzatváranie sobášov,“ uzavrela Holíková.