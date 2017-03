Poslanci ukončili dnešné rokovanie novelou zákona o ÚRSO

Poslanci chcú upraviť postavenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ako celku a zabezpečiť väčšiu transparentnosť procesu regulácie v sieťových odvetviach.

Poslanci v zákone navrhujú oddelenie ÚRSO od Rady úradu. Doteraz obom úradom šéfoval Jozef Holjenčík, ktorý po kauze s vysokými cenami energií z oboch funkcií odstúpil. Okrem toho požadujú zriadenie predstavenstva úradu ako kolektívneho orgánu na čele úradu, zmeniť podmienky členstva v predstavenstve úradu a rade, a rovnako aj zmeniť spôsob menovania členov predstavenstva úradu a rady.

Ako Galek uviedol, zákon predložili do NR SR už druhýkrát. „Keby sme tento zákon schválil už v máji, tak kauza vysokých cien energií by nebola žiadnou témou. Mohli sme ušetriť milióny na administratíve, ktoré sa jedného dňa prejavia v oprávnených výdavkoch a zase to zaplatíme len na cenách energií,“ skonštatoval. Podľa neho by štát mal vytvoriť podmienky pre nezávislú reguláciu, ale nemal by do nej zasahovať.