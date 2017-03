Začal sa proces s exriaditeľkou školy obžalovanou z vydierania

Dopustila sa ho podľa obžaloby tým, že počas takmer troch rokov nútila štyri učiteľky, aby jej mesačne odovzdávali časť zo mzdy.

Prokuratúra vzniesla obžalobu voči Natálii T., že ako riaditeľka školy od júna 2012 do marca 2015 nútila pod hrozbou straty zamestnania učiteľky k tomu, aby jej odovzdávali zhruba polovicu osobného ohodnotenia, časť koncoročných odmien a časť z odmien za účasť praktikantov na vyučovaní a krúžkovú činnosť. Spolu podľa obžaloby takýmto spôsobom zobrala 8 070 eur. Jednotlivo išlo o sumy 3 450, 1 870, 1 450 eur a 1 300 eur od štyroch rôznych učiteliek. Tieto financie si poškodené uplatňujú v procese ako náhradu škody.

Exriaditeľka škodu uhradiť odmietla a trvá na svojej nevine. „V tomto prípade som skutok nespáchala a som nevinná,“ vyjadrila sa pred sudcom obžalovaná. Následne využila svoje právo a nevypovedala. Prokurátor aj obhajca obžalovanej dohodu o vine a treste odmietli.

V čítanej výpovedi z policajného vypočúvania obžalovaná popísala, že platby, ktoré od učiteliek dostávala na osobný účet, boli splátky pôžičiek, ktoré im predtým poskytla. Peniaze na ne údajne dostala od svojej mamy. Požičala im vraj preto, že to boli kamarátky, s ktorými trávila spoločný čas a zúčastňovala sa aj na rodinných oslavách. Prvej z nich v menších častiach požičala 2 000 eur, ďalšej na rekonštrukciu bytu údajne poskytla 1 500 eur a tretej 3 000 eur na nákup auta. Splácať jej ich mali v stoeurových splátkach.

Učiteľky odvádzali peniaze zo zvýšených odmien

Nezrovnalosti v splatených sumách vysvetľovala tým, že niekedy za ňu niečo zaplatili, alebo uhradili príspevky aj učiteľky, preto si tieto sumy odrátali.Na Okresnom súde v Prešove sa dnes začal proces s dnes už bývalou riaditeľkou Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove Natáliou T., ktorú prokuratúra obžalovala z vydierania. Poukázala na to, že sa k celej záležitosti vyjadrili až s odstupom času a dodala, že ak by malo ísť o vydieranie, nepoužila by na splátky svoj osobný účet. Súvis vidí aj v tom, že jednu z učiteliek chcela pre nadbytočnosť prepustiť.

Učiteľky odvádzali peniaze zo zvýšených odmien, ktoré boli v čase, keď riaditeľke platili, na úrovni 100, resp. 200 eur, pričom predtým dostávali do 50 eur. Podľa obžalovanej osobné ohodnotenie nie je nárokovateľná položka a o pridelenej sume nerozhodovala. Navrhovala ju jej zástupkyňa, sama ich iba akceptovala. „Nikdy som nerozhodovala sama, nikdy som nemala prístup k tomu, koľko je finančných prostriedkov určených na osobné ohodnotenie. Nikdy neboli naše návrhy ako zástupkýň riaditeľky akceptované. A pod každým osobným ohodnotením bola podpísaná pani riaditeľka. Ani pod jedným nie je napísané, že som ich navrhla ja,“ reagovala na tieto tvrdenia pred senátom zástupkyňa, ktorá je jednou z poškodených. K svojej údajnej pôžičke na auto uviedla, že peniaze naň jej požičal brat, o čom doložila doklad v podobe výpisu z účtu o prevode na svoj bankový účet.

„Nikdy sme od nej peniaze požičané nemali."

Aj ďalšie učiteľky zhodne odmietli, žeby v prípade platieb riaditeľke išlo o pôžičky a tieto jej tvrdenia označili za účelové klamstvo. „Nikdy sme od nej peniaze požičané nemali. Na základe spisov je však dokázateľné, že peniaze použila na kúpu auta,“ povedala pred novinármi jedna z učiteliek. Tie tvrdia, že boli zastrašované prepustením z práce, ktorá sa v Prešovskom kraji hľadá ťažko. To bol aj dôvod, prečo situáciu neriešili skôr, hoci sa snažili nájsť si iné miesto. „Keď pani riaditeľka nastúpila do funkcie, bolo veľa výpovedí, denne sme videli ako ľudia plačú, že je to nespravodlivosť a týmito výpoveďami sa vyhrážala mne i kolegom medzi štyrmi očami. Skutočne tie osobné príplatky mne zvyšovala mesiac po mesiaci a povedala, čo mám robiť.

Konkrétne uviedla, že slovenčinárov a učiteľov občianskej výchovy je nás tu strašne veľa. Musíš si rozmyslieť, ktorou cestou pôjdeš. Neurobíš ty, urobí niekto iný,“ dodala ďalšia zo svedkýň. Ak učiteľky nezaplatili, údajne na nich riaditeľka vyvíjala nátlak, a to formou pracovných kontrol či ponižovania pred kolektívom. Siahala im na kompetencie a správala sa arogantne. „Robila to rafinovaným spôsobom, aby som pocítila, že som si niečo nesplnila,“ uviedla jedna zo svedkýň. Tie o sebe navzájom najskôr nevedeli, až postupne zistili, že peniaze odvádzajú viaceré. Jedna z učiteliek pritom uviedla, že peniaze neodovzdávala riaditeľke na účet, ale priamo z výplaty do ruky.

Proces bude pokračovať výpoveďami svedkov a čítaním listinných dôkazov. V prípade dokázania viny hrozí obžalovanej riaditeľke trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.