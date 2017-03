Fico: Tí, čo velebia Slovenský štát, klamú

Predseda vlády SR Robert Fico počas kladenia venca k Pamätnej tabuli prvého transportu slovenských židovských dievčat do koncentračného tábora v Auschwitzi. Autor: SITA, Radoslav Maaš

„Chcel by som postaviť jednoduchú otázku, kde boli tí predstavitelia Slovákštátu v roku 1942, ktorých tak dnes niektorí velebia a hovoria o nich, ako dobre že nie o svätých, keď bolo možné zorganizovať transport jednej tisícky dievčat a žien do koncentračného tábora smrti? Je to všetko klamstvo, čo šíria niektorí ľudia o Slovenskom štáte. Slovenský štát bol satelit hitlerovského Nemecka a jeho predstavitelia kooperovali s Hitlerom a vrahmi podobného typu. Boli to predstavitelia Slovenského štátu, ktorí často vyznamenávali vojakov-vrahov, ktorí vraždili ľudí na Slovensku a možno aj v zahraničí,“ uviedol Fico na krátkom brífingu.

V komornej atmosfére položil Fico veniec k pamätnej tabuli obetí holokaustu na popradskej železničnej stanici. Obete si uctil aj klasickým židovským spôsobom, položením kamienka na spomienkovú tabuľu. Krátke popoludňajšie zastavenie v Poprade, kde sa oficiálne pietne stretnutie koná od piatkového večera až do nedele, zdôvodnil svojou cestou na rímsky summit.

„Rozhodol som sa prísť aspoň na desať minút a aj týmto spôsobom dať odkaz všetkým tým, ktorí netušia, o čom bol holokaust, netušia, čo sa vlastne dialo v slovenských dedinách, mestách, čo tu vystrájali gardisti a fašisti. Verím, že k takémuto odkazu sa pridajú aj ďalší štandardní politici na Slovensku,“ dodal Fico. Ako povedal, rovno z Popradu odchádza do Ríma.

Podľa riaditeľa Múzea židovskej kultúry Pavla Mešťana sa aj dnes stretávame s genocídami rôzneho charakteru. „Židovská skúsenosť z holokaustu je tu na to, aby sme neustále upozorňovali, že to, čo sa stalo vtedy Židom, sa zajtra, či pozajtra môže stať každému inému. Táto skúsenosť je tu pre budúcnosť, pre ďalšie generácie, aby nezabudli,“ povedal.