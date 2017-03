Fico: Vyzerá to tak, že Rímsku deklaráciu podpíšu všetky krajiny

„Bola technická diskusia s Grékmi o sociálnych aspektoch, bola diskusia aj s Poliakmi. Mám informáciu, že zajtra (v sobotu, pozn. SITA) by mal byť tento dokument podpísaný všetkými 27 premiérmi a prezidentmi,“ potvrdil slovenský premiér Robert Fico v lietadle cestou do talianskej metropoly.„Tento summit je viac protokolárny ako obsahový, pretože je tam veľmi veľa povinností ako stretnutie so Svätým Otcom či talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom,“ priblížil premiér. Lídri EÚ27 budú v sobotu oslavovať 60. rokov od podpisu Rímskych zmlúv. Hlavní európski predstavitelia – predsedovia Komisie Jean-Claude Juncker, Rady Donald Tusk, Parlamentu Antonio Tajani, ale aj premiéri Talianska Paolo Gentiloni a predsedajúcej Malty Joseph Muscat vystúpia v sobotu s príhovormi. Následne si lídri pozrú film o histórii vzniku EÚ a podpíšu Rímsku deklaráciu.

Premiéra Fica ešte dnes večer čaká spoločná audiencia hláv štátov a vlád u Svätého Otca v Apoštolskom paláci, fototermín s pápežom Františkom majú v známej Sixtínskej kaplnke.

Rímske zmluvy je súhrnný názov pre dve zmluvy, ktoré predstavitelia Francúzska, Talianska, Spolkovej republiky Nemecko, Belgicka, Luxemburska a Holandska podpísali 25. marca 1957 v Ríme. Konkrétne podpísali dve zmluvy, zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (dnes známa ako Zmluva o fungovaní EÚ) a Zmluvu o založení Európskeho hospodárstva pre atómovú energiu. Tieto zmluvy, ktoré vstúpili do platnosti 1. januára 1958, sú jedným zo základov neskoršej európskej integrácie. Oba dokumenty boli viackrát menené, naposledy Lisabonskou zmluvou.