Pred nami je zmena počasia a aj času

Prvou bude zmena v počasí, druhou je zmena času, keďže v noci zo soboty na nedeľu opäť prechádzame zo zimného na letný čas.

Koncom týždňa dosiahli denné teploty tohtoročné maximá a niekde sa vyšplhali až k 24 stupňom. Kto si však myslel, že jar to už rozbalila naplno a my sa čo nevidieť môžeme obliekať do šortiek, tešil sa predčasne. Zatiaľ to bol iba prechodný pozdrav jari. Už tento víkend sa treba pripraviť na pokles teplôt.

Víkend chladnejší

Klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavol Faško má na zmenu počasia vysvetlenie. „Nad Európou existuje rozhranie, ktoré rozdeľuje teplý vzduch v juhovýchodnej časti od chladnejšieho v západnej časti. Slovensko sa nachádza práve na rozhraní týchto pásiem, čo sa prejavuje v zmene počasia. Cítiť to bolo už v piatok, keď nás začal ovplyvňovať chladnejší vzduch od západu. Dopoludnia bolo na Záhorí okolo 10 stupňov, no východnejšie, napríklad v Lučenci, až 16 stupňov. Cez víkend sa pásmo posunie smerom na východ a ochladenie sa už prejaví na celom našom území,“ poznamenal Faško.

Víkend bude teda chladnejší a sprevádzať ho bude aj oblačnosť, i keď výraznejšie zrážky sa neočakávajú. Taká bude sobota, no aj nedeľa, ktorá nám prinesie tiež zmenu času. V nedeľu 26. marca o 2. hodine stredoeurópskeho času si posunieme hodinky na 3. hodinu letného času. Oproti predošlému dňu tak budeme vstávať o hodinu skôr. Nedeľa nebude ľudí kvôli zhoršenému počasiu lákať do prírody, ale podľa Faška môžeme takéto počasie využiť na dlhšie zotrvanie v posteli a adaptovanie sa na letný čas.

Zmena času však môže ľuďom spôsobovať aj problémy. Eva Feketeová z Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach upozorňuje, že problémy môžu mať najmä citlivejší jedinci, ktorým môže posunutie ručičiek na hodinkách priniesť najmä v prvých dňoch pocit únavy a horšiu koncentráciu. „Zvlášť negatívne to môžu vnímať malí školáci s výučbou od skorého rána a starší ľudia s horším spánkom,“ zdôraznila lekárka.

Z pohľadu spánkovej medicíny by bolo podľa Feketeovej vhodné čas neposúvať. Keďže sa tak opäť stane, liekom na prekonanie časového posunu by malo byť to, aby ľudia robili všetky aktivity už podľa posunutého času a prípadnú únavu nedospávali počas dňa. Odborníčka tiež odporúča striedmosť v pití kávy, čaju či alkoholu, zvlášť pred spaním.

Od utorka teplejšie

Po víkende sa dočasné ochladenie bude prejavovať ešte aj v pondelok, no od utorka začne počasie podľa slov klimatológa Faška opäť ovplyvňovať tlaková výš a teploty pôjdu smerom nahor. Na druhej strane zima sa pripomenie nočnými i rannými mrazmi. Bude ich spôsobovať fakt, že je suchšie počasie a málo prší. Faško pritom poukazuje na poddimenzované hodnoty zrážok nielen v tomto období, ale aj počas tohtoročnej zimy.

„Od novembra minulého roku do týchto dní spadlo na Slovensku len niečo vyše 100 milimetrov zrážok. Oproti normálu je to o 70 až 80 milimetrov menej. Počas minulej zimy ich za rovnaké obdobie spadol oproti súčasným hodnotám dvojnásobok,“ pripomína Faško a nevylučuje, že nám hrozí suchší rok.

Práve sucho treba hľadať za nočnými a rannými mrazmi, ktoré prídu v nasledujúcich dňoch. „Keď sa pri jasnej oblohe počasie cez noc ochladzuje, tak aj ochladzovanie prízemných vrstiev vzduchu prebieha lepšie, ako keby bola zem vlhká. Vytvárajú sa tým podmienky na pokles teplôt,“ podčiarkol klimatológ.

Pri kombinácii počasia, aké nás čaká, a zmeny času upozorňuje Faško ešte na jednu vec. Aby sme ráno nepodcenili obliekanie. Treba si uvedomiť, hovorí, že noci a rána budú chladnejšie a do práce budeme chodiť po zmene času o hodinu skôr. A práve tá jedna hodina môže zohrávať významnú úlohu. Preto ak niekto v posledných dňoch odchádzal ráno z domu už len vo svetri, mal by opäť vytiahnuť zo skrine teplejšiu bundu a hlavu by si mal chrániť čiapkou.