Na riziko vzniku požiaru budú vo Vysokých Tatrách upozorňovať plagáty

Tatranská samospráva a hasiči chcú návštevníkov Tatranského národného parku upozorňovať na nebezpečenstvo vzniku požiaru predovšetkým v jarnom období prostredníctvom plagátov. Turistom by mali pripomenúť, aby boli opatrní, nezakladali oheň či neodhadzovali zapálené cigarety a odpadky, ktoré by mohli riziko požiaru zvýšiť. „Takéto plagátiky by mali byť nielen pri vstupoch do dolín a na turistických chodníkoch, ale aj v ubytovacích zariadeniach i vo vývesných mestských a informačných tabuliach,“ informoval primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš.

Tatranská samospráva spolu s hasičským zborom upozornila na dôležitosť preventívnych opatrení, ktoré je potrebné prijať v snahe zamedziť požiarom, ktoré v Tatranskom národnom parku (TANAP) hrozia najmä v jarnom období. „Vlani Vysoké Tatry navštívilo množstvo návštevníkov a dá sa predpokladať, že to inak nebude ani v tomto roku. Snažíme sa apelovať na prevenciu, pretože ak už v tomto prostredí vypukne požiar, jeho hasenie bude s prihliadnutím na terén náročné. Situácia je pomerne kritická a keď sa k tomu pridá ešte aj sucho a teplo, podmienky na vznik požiaru budú viac ako priaznivé,“ priblížil situáciu Ondrej Šproch z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Poprade.

V tomto roku už dva lesné požiare

Hasiči už v tomto roku zaznamenali dva lesné požiare a podľa slov okresného riaditeľa v oboch prípadoch išlo o nedbalosť pri manipulácii s otvoreným ohňom. Mesto Vysoké Tatry už spolu s popradským OR HaZZ zvolalo pracovné stretnutie, ktorého témou bola práve prevencia proti vzniku požiarov na území TANAPu. Na stretnutie boli pozvaní aj zástupcovia Štátnych lesov TANAPu, Správy TANAPu, mestských organizácií a subjektov zastupujúcich podnikateľov v cestovnom ruchu. Spoločne hľadali spôsoby, ako kritickým situáciám predísť. Pomoc v tomto smere podľa primátora Mokoša prisľúbil aj riaditeľ Správy TANAPu Pavol Majko, ktorý okrem iného ponúkol súčinnosť a okamžité zverejnenie aktuálnych informácií prostredníctvom online prenosov na internetovej stránke správy národného parku.

Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry a Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry dostali za úlohu posunúť informácie o rizikách požiaru do ubytovacích zariadení. Rovnako majú apelovať na návštevníkov, ktorí do Vysokých Tatier prídu, aby sa zapisovali do knihy vychádzok a túr. „Takto budeme mať možnosť rýchlo zistiť, koľko ľudí sa nám v danej potenciálne ohrozenej lokalite nachádza, vďaka tomu ich budeme môcť čo najrýchlejšie evakuovať,“ doplnil Šproch.

ŠL TANAPu potvrdili, že lesníci majú počas víkendov protipožiarne hliadky, ktoré mapujú situáciu v ich rajóne. Preventívne opatrenia by však mali prijať aj urbárne spolky a súkromní vlastníci pozemkov.

Riziko vzniku požiarov je podľa hasičov oveľa vyššie od pamätnej víchrice v roku 2004. Najväčší sa rozhorel v lete 2005, zasiahol 230 hektárov lesa od Tatranskej Polianky až po Nový Smokovec. Odvtedy každoročne hasiči zaznamenali na území Tatranského národného parku viaceré požiare väčšieho či menšieho rozsahu.