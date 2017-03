Fico: Iný priestor ako EÚ pre SR neexistuje

Tak to vidí premiér Robert Fico. Vyhlásil to dnes po podpísaní Rímskej deklarácie v hlavnom meste Talianska. Je podľa neho veľmi nebezpečné, ak niekto hlava-nehlava útočí na európske inštitúcie. „Nikto netvrdí, že sú dokonalé, ale nič dokonalejšie nemáme,“ vyhlásil pre novinárov s tým, že v Európe sa pravdepodobne žije najlepšie na svete, je to oáza pokoja, ľudia sa tu cítia bezpečne a pokiaľ bude predsedom vlády, bude robiť všetko preto, aby SR bola dôveryhodným partnerom v tomto jedinečnom projekte.

Za mimoriadne dôležité považuje aj posolstvo, že to takto nemusí byť stále. Vyzval aj iných slovenských politikov, aby si uvedomovali, že Slovensko potrebuje stabilné štruktúry. „Ja som človek, ktorý EÚ vníma ako jedinečný projekt, viem bez zábran povedať svoj názor, ale na konci dňa sa EÚ môže na SR spoľahnúť. Sme hráč, ktorý v zásadných okamihoch zabral, a verím, že to takto bude naďalej,“ dodal Fico.

Otázny bol postoj Grécka a Poľska

Priznal, že považuje za malý zázrak, že lídri sa na deklarácii dohodli bez toho, aby o ňom široko diskutovali. Slovensko s obsahom textu súhlasilo, otázny bol postoj Grécka a Poľska. „Ste si možno všimli, že premiéri týchto štátov zožali najväčší potlesk, pretože do posledných okamihov nebolo jasné, že či sa s Grékmi dohodneme na časti, ktorá sa týka sociálneho modelu. Pokiaľ ide o Poľsko, nevedeli sme, či neostane v polohe ostatného summitu, kedy blokovali prijatie záverov,“ priznal predseda slovenskej vlády.

„Bola dohoda, že v Ríme máme oslavovať, to sa aj podarilo. Atmosféra počnúc piatkovým večerom a dneškom je atmosféra, ktorá zodpovedá jubileu,“ uviedol premiér a vyjadril sa ak k audiencií lídrov EÚ u pápeža Františka v piatok vo Vatikáne. Bol to podľa neho zaujímavý formát stretnutia a ocenil hlavne posolstvá, ktoré pápež František zanechal lídrom EÚ. „Hovoril, a ja sa to tiež pokúšam zvýrazňovať, že mier nie je až taká samozrejmosť, ako si myslíme. Musí nám záležať na tom, aby Únia ostala regiónom bezpečnosti a prosperity a rozvoja,“ okomentoval stretnutie s pápežom. Svätý Otec podľa neho správne poukázal na to, že stredobodom pozornosti by mal byť človek. Ako dodal, v prejave cítil obrovskú mieru humanizmu. Uviedol tiež, že solidarita je EÚ blízka a je rád, že Svätý Otec ju lídrom pripomenul. „Potešil som sa, že povzbudzoval lídrov, aby EÚ udržali pohromade,“ dodal premiér.

V Ríme dnes všetci 27 premiéri a prezidenti EÚ bez Veľkej Británie podpísali Rímsku deklaráciu. Deklarácia nie je záväzným právnym dokumentom, konštatuje, že lídri chcú ísť spoločne ďalej, ale aj prvky agendy, na ktorú sa teraz musia sústrediť. Je to bezpečná Európa, Európa silného hospodárskeho rastu, Európa ako globálny hráč a aj Európa ako priestor pre silné sociálne politiky.

60. výročie Rím­skych zmlúv

Vedúci predstavitelia EÚ sa dnes stretli v Ríme pri prí­ležitosti osláv 60. výročia Rím­skych zmlúv, k­toré boli podpísané v ten­to deň v roku 1957. Predseda Komisie Jean-Claude Juncker sa zúčastnil na summite v Ríme, kde sa zároveň sa uskutočňuje vi­acero podujatí na počesť tohto výročia a ktoré poskytnú príle­žitosť na diskusiu o spoločnej budúcnosti Európy.

„Rímske zmluvy, podpísané šiestimi zakladajúcimi členskými štátmi, pripravili pôdu pre Európsku úniu, ako ju poznáme dnes. Naši rodičia a starí rodičia založili túto úniu s jedným spoločným cieľom: už nikdy viac vojnu. Boli pevne presved­čení o tom, že nás zrušenie prekážok a spolupráca bez vzájomnej nevraživosti všetkých posilnia. História im dala za pravdu. Hodnoty, na ktorých je táto únia založená, sa za celých 60 rokov nezmenili: mier, sloboda, tolerancia, solidarita a zásady právneho štátu nás zaväzujú a spájajú. Nesmieme ich považovať za samozrejmosť a musíme za ne každý deň bojovať. Naša demokracia, naša rozmanitosť a naša nezávislá a slobodná tlač sú základnými piliermi sily Európy – žiadny človek ani inštitúcia nes­tojí nad zákonmi,“ uviedol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

Pripomenul, že Európska únia zmenila naše životy k lepšiemu a treba zabezpečiť, aby tomu tak bolo aj naďalej v záujme generácií, ktoré prídu po nás. „Momentálne vedú všetky cesty do Ríma. Po Ríme existuje len jediná cesta vpred, bez ohľadu na to, čím bude dláždená: európska jednota,“ dodal.