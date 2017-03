Fico: Rozšírenie návrhu o ďalšie amnestie je na poslancoch

Ako pripomenul, už v roku 1998, kedy bolo vydané rozhodnutie o amnestii vtedajším predsedom vlády Vladimírom Mečiarom v zastúpení prezidenta SR, hovoril, že to je morálny suterén. V súčasnosti vládna koalícia predstavila návrh na zrušenie amnestií, ku ktorému má však opozícia päť pripomienok. „Neriešim tieto veci, svoju úlohu som si splnil. To, čo sa odo mňa očakávalo, som urobil,“ odpovedal na otázku, či koalícia pristúpi na podmienky opozície. „Pokiaľ sa poslanci dohodnú, že chcú návrh rozšíriť o ďalšie amnestie a milosti, ja proti tomu nič nemám,“ reagoval na to, že milosť v tom čase dostal aj podnikateľ Marián Kočner, nielen Michal Kováč mladší.

Fico: Samotnú podstatu musí posúdiť Ústavný súd SR

Podľa Fica však nestačí amnestie zrušiť ústavným zákonom, ako to opozícia navrhuje. „Samotnú podstatu musí posúdiť Ústavný súd SR (ÚS SR). Aj naše riešenie je však stále na ústavnej hrane. ÚS SR je tu na riešenie tém, ktoré by nemali byť riešené politicky. Dnes na ÚS SR je nejaké zloženie sudcov. My sme dnes svedkami toho, že súd je neúplný, lebo prezident nevymenoval sudcov, otáľa v tom,“ povedal premiér a zdôraznil, že musíme začať posudzovať a vnímať príslušné inštitúcie ako národné autority a orgán, ktorý má rozhodovať, by nemal byť od začiatku spochybňovaný. „Náš návrh, koncept je predmetom diskusií. Ak som do toho dal energiu, tak mám záujem, aby bol inštitút aj v praxi využitý,“ povedal. Podľa neho ak ÚS SR uzná, že treba konať, je zelená a musíme nechať priestor orgánom činným v trestnom konaní, aby vyšetrovali.

Po tom, čo voči podnikateľovi Ladislavovi Bašternákovi, v ktorého byte býva premiér, bolo znesené obvinenie, Fico dnes povedal, že opäť sa potvrdilo, že keď sa orgánom nechajú voľné ruky, tak konajú. „Chcem si vyriešiť bytovú otázku, riešim to. Vznesenie obvinenia musí moje procesy urýchliť,“ povedal a dodal, že hľadá také bývanie, ktoré by mohlo spĺňať aj reprezentatívne účely tak, ako ich spĺňa byt v komplexe Bonaparte, kde v súčasnosti býva. Na otázku, či by nemal aj minister vnútra Robert Kaliňák, spájaný s kauzou Bašternák, vyvodiť dôsledky a vzdať sa funkcie ministra, Fico zdôraznil, že Kaliňák je jeden z najlepších ministrov vnútra, ak nie vôbec najlepší, akého kedy Slovensko malo a Kaliňák má jeho plnú podporu.

Fico podporuje proeurópsku politiku Slovenska

Pri príležitos­ti osláv 60. výročia Rím­skych zmlúv, k­toré boli podpísané v ten­to deň v roku 1957, Fico povedal, že si nevie predstaviť, že by tak malá krajina ako je SR, mohla prežiť v izolovanom prostredí mimo EÚ. Fico podporuje proeurópsku politiku Slovenska. Podľa neho má Európska únia viac výhod ako nevýhod a hoci nezvládla EÚ migráciu a začína mať problémy s teroristickými útokmi, stále je oázou stability. Zdôraznil, že v EÚ sú dve rýchlostné úrovne – krajiny, ktoré majú euro a krajiny bez eura. „Vždy som presadzoval, aby sa rozhodnutia prijímali konsenzom. Ak budú niektoré krajiny v úzadí, tak vznikne aj tretia a štvrtá rýchlosť. Je pre nás dôležité byť ostražitý a sledovať, čo sa deje,“ dodal.

Zdôraznil, že krajiny by sa mali zameriavať na témy, ktoré ich spájajú a venovať sa im namiesto toho, aby otvárali otázky, ktoré ich výrazne rozdeľujú. Slovensko má podľa jeho slov ambíciu byť v jadre EÚ a a ako vyhlásil, Slovensko na to má aj potenciál, keďže krajine sa hospodársky darí, má pod kontrolou nezamestnanosť aj rozpočet.